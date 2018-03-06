Соглашение между Януковичем и оппозицией от 21 февраля 2014 года могло тогда помочь урегулировать ситуацию в Украине – Кожара

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара (с 24 декабря 2012 года по 23 февраля 2014 года) считает, что соглашение между экс-президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции об урегулировании кризиса, заключенное 21 февраля 2014 года при посредничестве европейских дипломатов, могло помочь урегулировать тогда кризисную ситуацию в стране.

"Полное и безусловное выполнение соглашения могло снять кризисную ситуацию не только внутри Украины, но и во много кризисную ситуацию Украины на международном уровне", - сказал он во время допроса его в качестве свидетеля в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене В.Януковича.

Л.Кожара отметил, что после своей отставки 23 февраля уже не мог испытывать, как международные партнеры способствуют выполнению этого соглашения, но до этого постоянно находился в контакте с тогдашними министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским. "С их стороны я слышал гарантии, что ЕС поддерживает и настаивает на полном выполнении этого соглашения", - подчеркнул он.

По его словам, каждый участник и подписант документа, в соответствии с установленной практикой, получил по отдельному аутентичному экземпляру соглашения.

Л.Кожара также указал, что в соответствии с законом и положением о МИД все международные договоры хранятся в министерстве, но на момент его отставки с поста из Администрации президента такой документ не был получен.

Кроме того, экс-глава МИД сообщил в суде, что 21 февраля он находился в контакте с В.Януковичем, у которого до обеда были длительные переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции, Польши и представителями оппозиции. Затем, согласно графику, экс-президент должен был отбыть в Харьков для участия в "заседании депутатов всех уровней".

При этом свидетель отметил, что контакт с В.Януковичем был у него где-то до 18:00 21 февраля, а потом уже не было возможности дозвониться по правительственной связи и в 19:30 телефонная связь с приемной президента не работала.

По его словам, МИД тогда не был заблокирован в связи с протестами на Майдане и он мог, хотя и с проблемами, добираться до министерства и выполнять свои обязанности министра.

Л.Кожаре также ничего не известно об угрозах жизни В.Януковича.