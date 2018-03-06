Украина, Молдова и Грузия намерены создать трехстороннюю межпарламентскую ассамблею - Парубий

Главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина - Молдова - Грузия, тем более принимая во внимание, что наши три страны имеют оккупированные российским агрессором территории", - сказал А.Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, главы парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу, и далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.

"Надеюсь, это произойдет уже этой весной, и в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве", - добавил спикер.