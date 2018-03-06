Все клиенты ПриватБанка рискуют потерять свои деньги, используя сервисы национализированного финучреждения

Об этом на своей странице в сообщил бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский, передает .

Он утверждает, что если клиенты пользуются клиент-банком с обычного компьютера, то рискуют стать жертвой мошенников, которые похитят их деньги. Также Гороховский говорит, что пользователи системы Приват24 когда-то потеряют свои средства.

“Если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги. Вы перейдете по какой-то фишинговой ссылке, подхватите какой-то вирус или червя, у вашего банка будет какой-то сбой с утечкой клиентских данных, вам перезвонит “служба безопасности” и выведает SMS для входа и еще 100500 других вариантов, но это, к сожалению, рано или поздно произойдет”, – заявил банкир.

Гороховский утверждает, что до национализации в ПриватБанке фиксировали сотни случаев компрометации клиентских счетов в версии Приват24 для ПК. Он считает, что после национализации финучреждения ситуация с безопасностью системы Приват24 не улучшилась.

“Могу только представить, что происходит у коллег из других банков с девственными аутсорсинговыми системами ИТ-безопасности. Сейчас вы читаете это и думаете, что с вами это уж точно не случится. Вы заблуждаетесь”, – подытожил Гороховский.

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