Всемирно известная компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила в космос пятидесятую ракету Falcon 9 со своим самым тяжелым спутником Hispasat 30W-6.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Трансляцию запуска юбилейной ракеты опубликовали на YouTube .

Ракета вывела на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, предназначенный для передачи телевизионного сигнала и видеосигналов. Также спутник должен обеспечить широкополосный доступ в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Африке.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Юбилейный, 50-й старт Falcon 9 вывел на орбиту аппарат Hispasat 30W-6 массой 6092 килограмма. Это самый большой геостационарный спутник, который запустила компания SpaceX в своей истории. Hispasat 30W-6 оборудован системой удержания орбитальной позиции из 4 ионных двигателей SPT-100, использующих газ ксенон в качестве рабочего тела, что может продлить работу аппарата на 5 дополнительных лет. В целом, ожидаемая продолжительность жизни спутника составляет 15 лет.

Заявленная на сайте производителя цена вывода коммерческого спутника (до 5,5 тонн на ГПО) ракетой-носителем компании SpaceX составляет около 62 млн долларов.

Отметим, 22 февраля 2018 года SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon 9 с тестовыми спутниками для пробной раздачи так называемой вселенской сети Wi-Fi. Затем хозяин компании Илон Маск в шутку «рассекретил» пароль от глобального интернета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира