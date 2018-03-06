Новым членом ВККС стал кандидат, получивший негативную оценку ОСД

Новым членом Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), за которого проголосовал 141 делегат XV съезда судей Украины, стал судья Апелляционного суда Киева Степан Гладий, ранее получивший негативную оценку Общественного совета добропорядочности.

Согласно информации общественного движения "Честно", которое ранее обнародовало список недобропорядочных кандидатов в ВККС и Высшего совета правосудия (ВСП), новый член квалификационной комиссии председательствовал в коллегии судей, которая в деле по обвинению Алексея Пукача в убийстве Георгия Гонгадзе вынесла два постановления о привлечении к административной ответственности с наложением денежного взыскания потерпевшего по делу – Алексея Подольского. Кроме того, коллегия запретила СМИ вести трансляцию из зала заседания, а со временем удалила потерпевшего с процесса.

Как отмечает пресс-служба Совета судей Украины, в целом съезд судей включил в бюллетени для тайного голосования за кандидата в ВККС четырех претендентов: судью Винницкого апелляционного суда Александра Боровицкого (24 голоса), судью Апелляционного суда Киевской области Александра Слипченка (67), судью Апелляционного суда Донецкой области Людмилу Соломаху (36).

Двое из восьми кандидатов в ВККС, которые изначально претендовали в ее состав, в ходе съезда отказались выдвигать свои кандидатуры для включения в бюллетень голосования, еще двоих съезд решил не включать.

Как сообщалось, ранее ряд общественных организаций - "Честно", "Реанимационный пакет реформ", "Центр противодействия коррупции" и "Автомайдан"- призвали делегатов XV очередного съезда судей Украины (проходит в Киеве 5-7 марта) не избирать в ключевые органы судебного управления недобропорядочных кандидатов.

Делегаты в ходе съезда, помимо одного нового члена ВККС, должны также выбрать четырех членов ВСП.

Согласно списку "Честно", из 34 претендентов в ВСП 18 имеют сомнительную репутацию.

Из восьми кандидатов в ВККС недобропорядочными, по мнению активистов, являются шесть.