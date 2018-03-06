В Бразильском штате Сан-Паулу неизвестные ограбили багажное отделение международного аэропорта города Кампинас, унеся с собой $ 5 млн. Об этом сообщает телеканал Globo.

Согласно сообщению полиции, неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. После этого из авто выскочили пятеро вооруженных людей в масках, которые нейтрализовали охрану и вынесли из авиалайнера 5 млн долларов наличными.

Украденные деньги должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось только шесть минут. На данный момент полиция разыскивает подозреваемых.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink’s — транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

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