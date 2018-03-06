На месте происшествия оперативно-следственная группа нашла пять гильз. Изъяты также были личные вещи потерпевшего, в том числе деньги и мобильный телефон, которые скрывшегося киллера не заинтересовали.

В подмосковном Одинцово накануне поздним вечером был застрелен предприниматель Леонид Казарновский, один из спонсоров местного хоккейного клуба и хозяин сети магазинов, информирует svodka.net.

После матча на первенство ночной хоккейной лиги, около 23:30, господин Казарновский вышел из Ледового дворца Одинцово и стал убирать спортивную сумку с формой в багажник своего автомобиля. В этот момент, как было установлено при просмотре записей камер видеонаблюдения, неизвестный, одетый во все черное, открыл по предпринимателю огонь из пистолета. Два ранения в голову оказались смертельными.

На месте происшествия оперативно-следственная группа нашла пять гильз. Изъяты также были личные вещи потерпевшего, в том числе деньги и мобильный телефон, которые скрывшегося киллера не заинтересовали.

По одной из версий, преступление может быть связано с бизнесом, которым занимался Леонид Казарновский. По предварительным данным, он являлся владельцем сети магазинов по продаже кухонной посуды, которые находятся в Москве, Одинцово и Барвихе. Казарновскому принадлежали доли в фирмах «Доминанта Брюлин», «Делайт», «Вессель».

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