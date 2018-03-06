В Конгрессе США растут антипольские настроения

Президент Польши Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецький не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными пока в закон не будут внесены изменения, сообщает польское издание Onet, которое утверждает, что соответствующие документы, которые это подтверждают.

По данным издания, после подписания закона о ИНП посол Польши в Вашингтоне имел ряд встреч с американскими чиновниками. Один из них, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл заявил, что закон неприемлем для США, поскольку он ограничивает свободу выражения взглядов.

Митчелл прямо заявил, что к урегулированию спора по закону США вводят запрет правительства на польские двусторонние контакты на высоком уровне в Белом доме. Он также сказал, что в Конгрессе США растут антипольские настроения, тогда как Конгресс должен дать согласие на финансирование военных проектов в Польше, таких как размещение американской бригады.

Митчелл предупредил, что Конгресс может заблокировать финансирование военного сотрудничества, если польские власти не пойдет на уступки по закону о ИНП.

Напомним, что в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.

Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".