|США ввели запрет на двусторонние контакты с Польшей в Белом доме, - СМИ
|06.03.2018 12:22
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В Конгрессе США растут антипольские настроенияСША ввели ограничительные меры против польской власти через Закон об Институте национальной памяти, через который Польша спор с несколькими государствами, в том числе с Израилем и Украиной.
Анджей Дуда.Фото: Piotr Tracz
Президент Польши Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецький не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными пока в закон не будут внесены изменения, сообщает польское издание Onet, которое утверждает, что соответствующие документы, которые это подтверждают.
По данным издания, после подписания закона о ИНП посол Польши в Вашингтоне имел ряд встреч с американскими чиновниками. Один из них, помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл заявил, что закон неприемлем для США, поскольку он ограничивает свободу выражения взглядов.
Митчелл прямо заявил, что к урегулированию спора по закону США вводят запрет правительства на польские двусторонние контакты на высоком уровне в Белом доме. Он также сказал, что в Конгрессе США растут антипольские настроения, тогда как Конгресс должен дать согласие на финансирование военных проектов в Польше, таких как размещение американской бригады.
Митчелл предупредил, что Конгресс может заблокировать финансирование военного сотрудничества, если польские власти не пойдет на уступки по закону о ИНП.
Напомним, что в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.
Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".
Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской трагедии, которую Варшава ранее признала геноцидом.