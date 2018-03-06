Министерство образования и науки Украины обнародовало для публичного обсуждения проект Порядка зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные и коммунальные заведения образования для получения полного общего среднего образования.

Об этом сообщается МОН Украины, передает .

Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школу.

Как отмечают в ведомстве, предлагаемый новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности.

"То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Этот принцип заложен в Законе "Об образовании". Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места. Закрепление за школами территории обслуживания принадлежит к компетенции местных органов власти", – сказано в сообщении.

Отмечается, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны подать пакет документов, отмеченных в Порядке, до 31 мая. В то же время присутствие ребенка во время подачи заявления или в процессе его зачисления не является обязательным и не может требоваться работниками заведения образования или быть условием зачисления.

Со своей стороны власть школ и местные органы власти должны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, например: открытие дополнительных классов, в частности, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, ввод сменности в обучении.

Приказ о зачислении всех детей в 1-й класс издается не позже 1 июня (первая, основная волна зачисления) и оглашается в заведении образования и на его веб-сайте (а в случае его отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится заведение образования).

В случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление происходит по критериям, описанным в порядке. По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превосходить 0,5%.

Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления).

В предложенном Порядке также обстоятельно описаны механизмы зачисления и перевода учеников в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления учеников из заведений среднего образования.

Предложения и замечания к документу можно присылать по адресу МОН до 25 марта.

Отмечается, что над проектом работала рабочая группа с участием представителей местных органов власти, администрации школ, общественных организаций, представляющих интересы родительской общественности.

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