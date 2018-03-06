Подобную символику использовали российские военные в 2014-м году, когда находились на «учениях» на границе с Украиной.

В Новороссийске Краснодарского края России у границы с Украиной местные жители сфотографировали военную технику РФ с нанесенной на ней аббревиатурой UN, информирует svodka.net.

Как передает «Без табу», фото появились в сети во вторник, 6 марта.

В Новороссийске, расположенном в нескольких десятках километров от керченской переправы, а также в нескольких сотнях от Ростова, заметили бензовозы ВС РФ с нанесенной на них символикой Организации Объединенных Наций.

Подобную символику использовали российские военные в 2014-м году, когда находились на «учениях» на границе с Украиной. Тогда террористы носили голубые каски, характерные для миротворческих войск ООН. Впрочем, при вторжении на нашу территорию оккупанты сняли все опознавательные знаки.

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Напомним, 27 февраля в России у границы с Украиной была замечена колонна военной техники.

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