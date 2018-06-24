|Волонтер Касьянов: Евреи, цыгане, гомосексуалисты и прочие "либералы" - всегда виноваты больше тех, кто крадет
|24.06.2018 22:23
|
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1799656250095021
Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к инциденту причастно 11 человек. Также там отмечали, что в результате нападения 24-летний молодой человек погиб от ножевых ранений, а еще три человека, между которых 10-летний мальчик, было ранено.По данным издания Zaxid.net, на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.19-летний юноша из лагеря ромов, который пострадал в результате нападения в ночь на 24 июня, был госпитализирован с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча.
Поделитесь статьей с друзьями