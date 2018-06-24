В Украине есть десятки парамилитарных формирований, которые безнаказанно применяют силу против людей других взглядов, заявил волонтер Юрий Касьянов. Касьянов: Так начинается обыкновенный фашизм, когда государство теряет монополию на силу Фото: Юрий Касьянов / Facebook "Десятки всевозможных парамилитарных формирований, неформальные и формальные "варты", "дружинники", и обыкновенные титушки беззастенчиво и практически безнаказанно применяют силу против застройщиков и за застройщиков, против людей иной сексуальной ориентации и других взглядов, против депутатов, чиновников, и, конечно же, ромов", – написал он.Волонтер отметил, что проблемы в стране начинаются, когда не работают законы."Евреи, цыгане, гомосексуалисты и прочие "либералы" – всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит. Так начинается обыкновенный фашизм, когда государство теряет монополию на силу, законы не работают, а справедливости нет", – подытожил Касьянов. https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1799656250095021 Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к инциденту причастно 11 человек. Также там отмечали, что в результате нападения 24-летний молодой человек погиб от ножевых ранений, а еще три человека, между которых 10-летний мальчик, было ранено.По данным издания Zaxid.net, на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку.19-летний юноша из лагеря ромов, который пострадал в результате нападения в ночь на 24 июня, был госпитализирован с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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