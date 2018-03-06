Дома кота в шутку называют КамАЗом

Выбирали победителя путем взвешивания, сообщает "Сегодня" . Вес победителя - почти 12 килограммов (11 кг 950 г).

Дома кота в шутку называют КамАЗом за его окраски и размеры.

"Ньютончик сидел спокойно наблюдал за судьями. В июне нашем котик исполнится четыре года. Мы приобрели его в киевском питомнике ... Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень хороший и не агрессивный котик" , - рассказывает хозяйка Виктория Попова.

В прошлом году самым котом Украины признали Мейн-куна по имени Кекс с Днепра. К этому победителем считали кота по имени Дядя весом 10 кг 450 гр.