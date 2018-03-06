Не так давно я много писал о взаимодействии французской компании ECA Group с ВМФ РФ, поставлявшей России безэкипажные противоминные катера Inspector Mk2 и аппараты противоминной обороны Seascan Mk2, которые предназначались для минного тральщика проекта 12700 «Александрит». Причем происходило это все вопреки существующим санкциям!

К сожалению, Украина на этот факт никоим образом не отреагировала, и в итоге, за время двустороннего сотрудничества и получения технологий от французов, Россия смогла довести до ума собственную разработку БЭК.

Но, дабы не углубляться в историю с противоправной деятельностью ECA Group, сосредоточу внимание на «зраду» сегодняшнего дня, на которую меня навели ура-патриотические возмущения российского сегмента. Дело в том, что россияне, искренне переживающие за свои ВМФ, с незаменимой баночкой боярки и георгиевской ленточкой для «занюхать», отметили, что на высокодуховные катера и военные корабли продолжают устанавливать тепловизоры американской компании FLIR Systems!

И вот, казалось бы, нонсенс, американская компания осуществляет поставки своей продукции для нужд ВМФ РФ в условиях действия санкций, однако – все именно так.

Тепловизоры компании FLIR Systems продолжают поставлять в Россию, в частности, для установки на противодиверсионные катера проекта 03160 “Раптор”, два из которых, П-415 и П-425 сейчас размещены в оккупированном Севастополе.

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Тепловизоры FLIR Systems устанавливаются и на боевых катерах специального назначения БК-10, БК-16, БК-18. К слову сказать, не так давно, 10 октября прошлого года в Севастополе потерпел аварию головной катер проекта 02510 БК-16 – П-677. Однако, эта ложка меда не может подсластить ту бочку меда, которую мы имеем в наличии.

На захваченном оккупантами заводе “Море”, где 10 мая 2016 года был заложен МРК проекта 22800 «Шторм» для нужд ВМФ ЧФ, а 17 марта 2017 года заложен МРК того же проекта “Охотск” так же отдают предпочтение тепловизорам производства FLIR Systems.

И вот, в то время как гибридные ура-патриоты лютуют по поводу того, почему на их катера и корабли устанавливают западные тепловизоры, когда таковое производство имеется и на необъятных просторах высокодуховной, я задаюсь вопросом, как американская компания, в условиях действия санкций, умудряется снабжать Минобороны РФ современной техникой.

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