Меджлис поддерживает провозглашение 2018 Годом утверждения государственного языка

Меджлис крымскотатарского народа поддерживает инициативу группы деятелей науки и культуры Украины и 178 народных депутатов относительно объявления 2018 года Годом утверждения государственного языка.

Как сообщает во вторник пресс-служба нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Лесюка, соответствующее обращение направил президенту Украины Петру Порошенко председатель Меджлиса крымскотатарского народа, член фракции БПП Рефат Чубаров.

"Мы исходим из того, что укрепление позиций государственного языка не только не отрицает защиту и развитие языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, но и способствует завершению формирования украинской политической нации, составной частью которой является крымскотатарский народ - коренной народ Украины", - сказано в обращении.

Председатель Меджлиса отмечает, что в условиях российской агрессии государственный язык играет также "мощную мобилизационную роль по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и г.Севастополь".

"Провозглашение 2018 года в Украине Годом утверждения государственного языка будет помогать консолидации общества, продемонстрирует партнерам и союзникам Украины во всем мире нашу твердость и уверенность в собственных идеалах, силах и единстве", - цитирует пресс-служба нардепа заявление Р.Чубаров.