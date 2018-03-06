В понедельник, 5 марта, на одной из одеских улиц обнаружили труп гражданки России, сообщает Корреспондент . Стоит отметить, что труп обнаружил гражданский муж умершей. Ее тело он нашел поздно вечером, которому она ранее назначила встречу. Женщина могла скончаться от передозировки наркотиков. Кроме этого, на данный момент На место прибыла следственно-оперативная группа. По мнению мужчины, который нашел ее, женщина могла скончаться от передозировки наркотиков. Как сообщал svodka.net ранее, в Дарницком районе Киева возле озера был найден обезглавленный труп мужчины . Сотрудникам полиции удалось выяснить, что найденное тело принадлежит уроженцу Киева 1983 года рождения, который ранее был осужден за совершение нескольких краж, грабежей, угон автомобиля, а также сбыт наркотических веществ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина ранее труп могла скончаться наркотиков Теги: происшествия