|Трамп начал размышлять о том, как «наказать» армию Асада
|06.03.2018 12:37
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Новые военные меры по отношению к правительству Асада обосновываются якобы применением сирийской армией запрещенного химического оружия, передает “Российский Диалог” со ссылкой на материал The Washington Post.
По информации источника, Трамп на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом.
В TWP отмечают, что на повестке дня у Трампа стоит “наказание правительства Асада” за сообщения о якобы применении сирийской армией хлорина. О конкретных вариантах “наказания” пока не сообщается.
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