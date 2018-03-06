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Трамп начал размышлять о том, как «наказать» армию Асада
06.03.2018 12:37
Трамп начал думать о том, как «наказать» армию Асада Как стало известно во вторник, 6 марта, Белый дом прорабатывает варианты нанесения удара по сирийской армии.

Новые военные меры по отношению к правительству Асада обосновываются якобы применением сирийской армией запрещенного химического оружия, передает “Российский Диалог” со ссылкой на материал The Washington Post.

По информации источника, Трамп на прошлой неделе обсуждал возможные действия с главой аппарата президента Джоном Келли, помощником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джимом Мэттисом.

В TWP отмечают, что на повестке дня у Трампа стоит “наказание правительства Асада” за сообщения о якобы применении сирийской армией хлорина. О конкретных вариантах “наказания” пока не сообщается.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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