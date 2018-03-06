|В Киеве появился веселый весенний мурал (ФОТО)
|06.03.2018 12:38
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В Днепровском районе Киева на фасаде детского сада появился новый весенний мурал. Уличный художник в канун 8 марта изобразил забавную панду с подснежниками.
svodka.net/
Соответствующее фото опубликовано на странице автора работы – Виталия Гидевана в соцсети Facebook. , информирует svodka.net.
Рисунок можно увидеть на улице Пражская, 31а.
«Ура, наконец-то весна! Скоро люди скинут свои огромные шубы. Угрюмые лица станут веселее. Люди выйдут из спячки, и лента новостей будет гореть яркими красками. Но когда я рисовал, все три дня шел сильный снег, будто февраль борется с мартом за властвование в природе», — отметил художник.
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svodka.net/
«Моя красная панда тоже ищет тепла, и в преддверии чудесного женского праздника, дарит всем нежные подснежники…Также в рисунке я использовал стих Любови Забашты «Веснянка», это один из первых стихов, который я учил в детстве…» – добавил Гидеван.
На изображении написано: «Іде весна, іде красна, і сонечко всміхається».