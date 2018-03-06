Кто стоит за строительным беспределом и крышует вандалов, разрушающих памятники истории и архитектуры?

Тем временем, спикер СБУ поддержал рейдерский захват территории раскопок древнего града в сердце Киева. Архимандрит Гедеон из УПЦ МП самовольно поставил капитальный МАФ рядом с Нацмузеем истории Украины и фундаментом древней Десятинной церкви. Назвал его "Десятинным монастырем". И "послушники" этого "монастыря" угрожают отрезать голову директору музея, которому не нравится такое соседство. По сути никто и не скрывает, что здание Гедеона – плацдарм, с которого начнется захват остатков первой каменной церкви, построенной великим князем Владимиром. Москва желает, грубо говоря, "отжать" святое место, поставив свое культовое здание там, где была усыпальница киевских князей.

В случае с самостроем церковников столичные власти бездействуют уже 12 лет. Нынешний киевский градоначальник боится применить полномочия, хотя не стеснялся демонстрировать силу в борьбе с МАФами мелких предпринимателей у станций метро. И с застройщиками уничтоженного Сенного рынка, которые собираются втиснуть 14 высоток в 2 га., Виталий Кличко заключил мировую. Этот масштабный проект связывают с экс-Генпрокурором Виталием Яремой, его замом Анатолием Даниленко и Геннадием Ильиным — последнего называли экс-начальником охраны Петра Порошенко. Для таких "уважаемых людей" максимально допустимую высоту застройки в центре Киева разрешили превысить втрое. Соседние исторические здания трещат по швам, но Министерство культуры не против.

Проблема в том, что власть в Киеве находится в руках застройщиков. Они ставят своих людей на контролирующие должности, имеют большинство в Киевсовете, определяют градостроительную политику.

Подробно о самых скандальных стройках Киева "ОРД" рассказал народный депутат Игорь Луценко, который много лет борется за сохранение исторического облика столицы.

- Обрисуйте ситуацию с "Десятинным монастырем", как вы ее видите?

- Существует три аспекта ситуации. И три линии действий общественности. 1. захвата отдельно ценной земли - за это является уголовная ответственность, 2. уничтожены археологического памятника, потому что есть такое мнение, что углубление фундамента этого "монастыря" вредит древнему городу князя Владимира. Не только же остатки фундамента, который есть рядом, а вообще вся эта территория, где расположился Гедеон (иностранный гражданин Юрий Харон), то есть памятник археологии и истории. У нас, кстати, есть прецедент с вертолетной площадкой Януковича, так же повредил памятник, следовательно здание переходит в собственность государства с учетом ущерба. И третье: это здание не была должным образом зарегистрирована, хотя на нее и было незаконно предоставлено право собственности. Там есть преступление регистратора, который безосновательно зарегистрировал собственность на 130 кв. м, когда даже при заказным решением суда там есть 60 м.кв. (Три мафии по 20 метров). Поэтому оснований для ареста этого имущества более чем достаточно. К тому же уже давно предписание о том, чтобы они убрали свое имущество, но предписание не выполняется, а местная власть боится спровоцировать конфликт.

На фото – 3 февраля у церковного МАФа (в кружке) встретились 2 акции: защитников исторического Киева и прихожан Гедеона (Юрия Харона). Накануне войны у него, между прочим, была попытка захватить еще и расположенную неподалеку школу № 25 (Владимирская 1) — сделать там "православную гимназию".

См. видео — Культовое здание Гедеона может быть опорным пунктом "русской весны" в Киеве. Игорь Луценко – о братьях из церковного МАФа, которые воюют за "ЛНР-ДНР":

- 24 февраля Юрий Тандит на телеканале, близком к АП, обеливал Гедеона. Тот транслировал оригинальные заповеди, типа: "Не воруй у своих"

(https://www.facebook.com/romabra/videos/pcb.10203998080310464/10203998040389466/?type=3&theater), отрицал существование УПЦ КП, называл защитников исторической части Киева нечистой силой, утверждал, что имеет все разрешения (с записью можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JPj-CwLalhE&t=151s). И советник главы СБУ не возражал. Это надо рассматривать, как личную позицию, или как позицию СБУ?

- барахолке выступил как чиновник СБУ, как официальное лицо, потому что он в этом сюжете был протитрований, так что в этом случае это официальная позиция СБУ: что эта церковь хороша, что ее нельзя терпеть, там случаются чудеса. Гедеон молится за Россию и пропагандирует ценности страны-агрессора. Поэтому у меня уже нет сомнений, что Юрий Тандит то есть человек Медведчука ( https://ord-ua.com/2017/12/01/mertvechuk-i-vremya-stroit-otnosheniya-s-russkim-bratom/ ). Или даже представитель агрессора, работает в СБУ и пропагандирует "духовные скрепы русского мира". Вопрос в СБУ: что же вы делаете?

На фото – Советник главы СБУ Юрий Тандит утверждает, что в снегу у "Десятинного монастыря" прорастают срубленные елки. К слову, Юрий Харон (Гедеон) кроме элитного движимого и недвижимого имущества, зарегистрировал на себя ООО "Десятинка", которое торгует напитками и табаком (https://edr.dominus.kiev.ua/catalog/37078795).

- У нас на Донбассе так же начиналось в 2014ом – сперва русский мир приходит к вам в гости, а затем выгоняет вас из дома. Не станет ли церковный МАФ при такой симпатии к нему СБУ началом "Киевской народной республики"?

- Именно это и есть цель этого сообщества в рясах. Силой и подкупом они захватили территорию национальной святыни Украины. Часть иностранных граждан, за время Януковича скапливались в этом "монастыре", сейчас воюет на стороне "ДНР-ЛНР". А тех, что способны к агентурной работы, пожалуй, оставили здесь. Чтобы легализовать все, что делает Россия по захвату Украины ... То есть, все то, что происходит на Десятинке - стандартная агрессивное поведение представителей русского мира. Они считают нашу страну своей территории, несмотря на международное право.

На фото – текст молитвенных чтений архимандрита Гедеона. Российская пропаганда утверждает, что никакой Украины нет, есть окраина Российской империи. "Это русская земля, Киев – русский город", — говорят "гости из-за поребрика», убивая украинцев на востоке. О "русской земле" говорил прихожанам и баннер, размещенный Гедеоном у "Десятинного монастиря".

- 25 января Алексей Шемотюк и Александр Горбань пытались совершить поджог "Десятинного монастыря". Это сработало в пользу Гедеона – дало повод СМИ писать о бесчинствах радикалов-националистов, и делать батюшку страдальцем за веру. Что вас заставило взять на поруки Шемотюка и Горбаня?

- Эти ребята оба являются звезды архитектурного сообщества города. Один из них воевал в составе ВСУ в аеророзвидци. Они заявили, что поджог имел целью привлечь внимание к ситуации. Сначала "стрельнул" случай в Запорожье - где священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, погибшей. Затем ребята с С14 начали блокировать Лавру. Демонтировали болгаркой информационный щит с агитацией Кремля у церковного МАФа "Десятинка". А потом узнаем, что произошел поджог ... А этого, конечно, нельзя делать, потому что часовня - официальное имущество. Вот мемориал Небесной сотни, житель Севастополя разбил осенью - не легализовано имущество и следовательно ответственность за его уничтожение - лишь административный штраф. А покушение на имущество Гедеона подпадает под ст. УК. Это, кстати, дает повод задуматься об отношении горвласти к мемориалу на в. Иститутський:

На фото – архивная публикация демонстрирует хищнический план УПЦ МП. В 2006 году церковники попросили согласие на установку временной палатки, изначально собираясь превратить ее в капстроение. Силовую поддержку рейдерам в рясах обеспечил "отряд православных казаков".

См. видео – советник Арбузова, поставщик титушек из "Союза православных сил", "Верное казачество" из "ЛНР" и Укроборонпром:

- Евгений Нищук – чуть не единственный майдановец из действующих министров. Знаете ли вы его позицию по Десятинному монастырю?

- Евгений Нищук нас поддерживает. Затем приходе его заместитель - Тамара Мазур и говорит: нет. Мол, пусть музей представляет на этот МАФ в суд. А музей говорит: "Нас убьют". В министерства есть все основания действовать решительно, потому что обязанность охранять такие земли - это их зона ответственности. Надо подавать в суд, потому что в Гедеона право собственности на постройку. Суд заставить его куда-то убрать это имущество.

На фото - заместитель Министра культуры Тамара Мазур, которую активисты называют покровительницей всех варваров-застройщиков, уродующих центр Киева.

- Какова ситуация с застройкой Сенного рынка? Ваш прогноз?

- Прежде только будет транспортный коллапс в центре. Потому что в Киеве нет же ограничений на передвижение автотранспортом. А еще этот комплекс окончательно опорочит архитектурный облик старого города. В Европе в центре городов никто не строит небоскребы. Градостроительные обоснования у застройщика незаконные. А Кличко "как котенок развели" меморандуму, который от подписал с застройщиком.

- Первый мэр Киева в интервью по поводу застройки Сенного рынка заявил, что у Кличко есть все полномочия решить данный вопрос. Сказал, что София и Лавра под угрозой из-за нерешительности местной власти. Ваш комментарий?

- София и Лавра на самом деле под угрозой. Строительство там планируется, если даже и законсервировано, то ненадолго. А забудовницька большинство она даже в оппозиционных партиях в горсовете. И, по моему мнению, в воздействии на сознание самого Кличко застройщики так же имеют большинство.

На фото – Строительство гиганта-ЖК на месте Сенного рынка началось уже после Майдана. Застройщик "Эмпориум пропертиз" зарегистрирован в оффшорной зоне. Бывший глава ГПУ Виталий Ярема — один из бенефициаров — недавно стал членом БПП и замом главного смотрящего от Президента Игоря Кононенко в киевской облорганизации.

- Кто главные застройщики Киева сегодня?

- Нардеп Максим Микитась (фракция "Воля народа", "Укрбуд"), Игорь Кононенко (нардеп от БПП), Сергей Левочкин (нардеп от "Оппоблоку"), Владимир Зубик ( "Интеграл-буд") ... Они все семьями дружат . Левочкин сохраняет большое влияние на то, что происходит в Киеве, и лично на Кличко. Еще Анатолий Войцеховский, у которого на 100% все незаконно, а это десятки строек. "Укрбуд" и "Киевгорстрой" - основные незаконные застройщики. Прчому, «Киевгорстрой» формально коммунальное предприятие - то есть, город же себя разрушает, и это голова точно может остановить. Есть ограничения в историческом центре - 27 метров в высоту, которое нарушается регулярно. Вот здесь и появляется Минкульт, который дает заключения, что можно нарушать ограничения. А есть охранные зоны, где и 27 нельзя. К примеру, Андреевский спуск - там существует ограничение в 9 и 11 метров. Но будут отель в 30 м ...

См. видео расследования о связях Кличко с застройщиками – хозяином скандальной "Солнечной ривьеры" и соучастником аферы "Элита-центр":

- Юлия Никитина, ваша коллега по борьбе с бандитскими застройками, пугает, что центр Киева в ближайшие 2 года превратится в Троещину. Это реально?

- Сейчас большое количество объектов предполагает превращение города в совершенно не пригоден для жизни пространство. Застройщики пытаются втюхать в каждый клочок как можно больше высотности, чтобы как можно подороже это все продать и как можно быстрее свалить за границу. Вот это бизнес-модель наших застройщиков. Поэтому значительное количество проектов - это ужас. Вокруг моего дома сейчас 4 огромные уродливые строительства. Влияние на аппетиты застройщиков имеет только экономическая ситуация. В 2008 году в Киеве были такие проекты зданий и Киева уже бы не было. К счастью для города, произошла мировой экономический кризис, с которой половина проектов исчезли.

На фото – по мнению активистов, старый Киев при Виталии Кличко превратится в спальный район. Он шел на выборы, бичуя высотную и плотную застройку исторического центра, но подписал "меморандум" с "оффшорниками" на Сенном в обмен на ничтожную скидку в три этажа.

- Может, хватит уже выбирать застройщиков в Киевсовет?

- А может надо повесить чучело мертвого инвестора, которого бросили застройщики? .. Ценности комфортного, здорового образа жизни они пока далеко не на первом месте. Ремонт подъезда и пенсия - это больше беспокоит людей. Из-за политики в обычном понимании нечестных застройщиков не победить. Нужны правоохранительные меры, уголовная ответственность.

- Давайте о хорошем. О вашем успехе с Гостиным двором. Напомните, как все начиналось?

- Мы начали бить тревогу в мае 2011 года, когда приехала первая буровая машина, которая принимала пробы грунта. Тогда мы там сделали первую акцию. Они отменили статус памятника национального значения, получили согласие на перестройку. Мы подняли кипиш и сделали местной достопримечательностью. А когда потом вернули статус национальной Двор стал дважды достопримечательностью.

См. видео — Избиения активистов, поджоги. Экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина рассказывает о бандитских нападениях, которые ей пришлось пережить:

У них был план по приватизации за копейки. И Кабмин, и Фонд госимущества - все согласились: мы не против, чтобы перестраивали наше имущество. Оставить стены, надстроить еще один этаж, расшириться за счет арочных галерей, и сделать ТЦ. С 9 по 30 000 кв.м. увеличиться. Они получили на это согласие, и перестали строиться только во время Майдана, когда началось обострение. Весной 2014г мы отменили согласие на строительство, а летом отменили землеотвод.

На фото — 18 февраля 2013 года. Противостояние между защитниками Гостиного двора и захватчиками памятника закончилось дракой с "Беркутом" и жесткими задержаниями.

"Укрреставрация", которая была арендатором Гостиного двора, перешла к Кравца путем рейдерского захвата. Там сидел красный директор, приватизировал государственное имущество. Когда пришли пацаны Януковича, они этого директора выбросили. И дальше начались приватизационные сделки.

- Кто же все-таки пытался присвоить?

- При Януковиче это был Андрей Кравец, которого называли завхозом Януковича. Он поставил управлять Дмитрия Ярича - юриста, ранее работавший в кинотеатре "Звездный". Его Кравцу конце концов удалось успешно украсть. Через суды "Звездный" вывели из государственной собственности и перепродали миллионов за 5 долларов. И это уже при Порошенко! А арендаторами Двора были две Кипрский оффшорки. Подозреваю, что одна из них - это Кравец, а другая - это Сергей Левочкин.

См. видео — Завхоз Януковича украл 2 километра гранитных ступеней. В какое состояние привел памятник Андрей Кравец:

- В разрезе уничтожения старого Киева и его варварской застройки как можно оценить достижения Революции достоинства? Ситуация в городе стала лучше? Хуже?

- Происходит примерно то же самое, что и после Оранжевого Майдана. С теми нюансами, что война - это постоянная боль, который заставляет людей более остро на все это реагировать. Контрреволюция началась на второй день после побега Януковича. С приватизации сцены Майдана.

- Что самое страшное из того что происходит в застройке Киева? Требует срочного вмешательства?

- Все что относится к найгловниших историко-культурных ценностей, нашего наследия - все под опасностью. Среди преступлений, которые надо останавливать уже сейчас - незаконная застройка Печерской лавры. Без согласования там уже построили на территории заповедника какой-то завод, гостиница, заведения общественного питания, действует полулегальный рынок куполов ... Это большой бизнес, от которого надо спасать памятник. А их контролирующие органы боятся, как огня - на востоке, говорят, легче воевать с оружием, чем в Киеве - с внутренним врагом, которого даже врагом и не называют!

На фото – проект строительства на месте фундамента Десятинного храма. В кружочке –МАФ-"монастырь". Суть замысла: основатель храма Владимир – "русский князь". Об этом Путин заявил в прошлом году во время встречи с Эммануэлем Макроном, назвав Анну, дочь князя Ярослава Мудрого (внучку князя Владимира) – "русской". Президент Франции тогда одернул невежду: "Анна Киевская была важной для украинско-французских отношений".

- Чем опасна застройка Лавры?

- В заповеднике надо хранить все так, как было тысячу лет назад. Это касается и того, что происходит вокруг Софии. Там к примеру есть Гончара 17-23 - жилкомплекс, который уже признан незаконно построенным, однако его чиновники боятся сносить. Так же как и застройка по адресу Андреевский спуск 14, от которой надо спасать Андреевский спуск.

На фото – 10 лет общественность Киева ведет борьбу против монстра в районе Софии Киевской, по адр. ул. Гончара 17-23. Жилкомплекс "Fresco Sofia" вызвал замечания ЮНЕСКО, но застройщика это не волнует.

Надо положить конец практике, когда заказчиком детального плана территории является застройщик. В 2010 по инициативе Сергея Тигипко было принято преступный закон об урегулировании город-строительных условий, которым общественные слушания, экологические экспертизы, экспертизы охраны историко-культурного наследия - все это отошло в прошлое. Вместо этого начали делать детальные планы, которые якобы должны все это учитывать и быть довговказом для застройщика. А на самом деле застройщики башляет за ДПТ (детальные планы территории) и им эти планы делают такими, какими они их хотят видеть. Киевский городской совет, к сожалению, продолжает поддерживать все преступные ДПТ. И даже часть фракции "Батькивщины" в Киевсовете, к сожалению, голосует за незаконные застройки, несмотря на позицию партии. Эти ДПТ не соответствуют ничему вообще - ни Генплана, ни государственно-строительным нормам, ни нормам охраны историко-архитектурного наследия, ни экологическим нормам. Но они утверждаются и на основании этого государственная архитектурно-строительная инспекция предоставляет разрешения. Тигипко придумал схему, которая позволяет на коллективный орган (Киевсовет) переложить ответственность за преступления.

Предположение Игоря Луценко о том, что советник СБУ Юрий Тандит, который потворствует захватчикам национальной святыни, является агентом влияния страны-агрессора, заставило редакцию пристальнее всмотреться в эту загадочную персону. В одной из следующих публикаций расскажем о ПР-ональном и криминальном прошлом советника.