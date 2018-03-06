Пользователи в очередной раз высмеяли фото президента России Владимира Путина, на котором он выглядит намного выше, чем на самом деле.

Соответствующий снимок опубликовал в своем российский журналист Андрей Мальгин, передает .

"Загадочная история. Сегодня нам показывали удлиненную версию Путина. Я наделал скриншотов с видео - сомнений нет: за время пути собака могла подрасти. Сантиметров на 15 где-то стал выше", - написал он, комментируя фото Путина на митинге-концерте в "Лужниках" 3 марта.

Загадочная история. Сегодня нам показывали удлиненную версию Путина. Я наделал скриншотов с видео - сомнений нет: за время пути собака могла подрасти. Сантиметров на 15 где-то стал выше. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin)

Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

"У него еще и мор*а то распухает, то нормальная. Ничего, мы еще увидим, как одновременно несколько Путиных будут гастролировать по стране, как в свое время "Ласковые маи" и "Миражи", "Там обувь специальная как ходули и куртка ниже для пропорции. Чтоб ноги как у балерины не выглядели", "Он визуально ещё никогда не был выше Димона (премьер-министр , - прим. "Апострофа"), а Димон - 162 см. "Нанотехнологии" налицо!" – пишут они.

Надо сказать, что об истинном росте Путина можно судить по фото Филиппа Киркорова, которое он опубликовал на своей странице в Instagram 3 марта. Снимок сделан во время церемонии награждения певца Орденом Почета в ноябре 2017 года. На нем видно, что президент Путин едва достает Киркорову до середины плеча.

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