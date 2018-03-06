Министерство образования обнародовало проект приказа, регламентирующего правила приема украинских детей в школы. Вникнуть во все нюансы нового порядка простым украинцам и экспертам предлагают до 25 марта 2018-го — до этой даты чиновники готовы рассмотреть предложения и замечания. UBR.ua разобрался, чего ждать родителям первоклассников от нововведений.

Нарежут территории

По новым правилам, министерство уже в скором времени определит для каждой школы зону ответственности — проживающие на этой территории дети «автоматически» должны будут зачисляться в первый класс. Автоматизм, однако, не означает, что родителям не придется ходить в школу. А лишь гарантирует, что приписанный к школе ребенок будет записан в первый класс.

Для этого одному из родителей строго в срок до 31 мая нужно будет подать письменное заявление, к которому приложить несколько документов:

Свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность. Медицинскую справку №086-1/о. Документ об образовании (если ребенок идет во второй и старшие классы).

Впрочем, авторы документа несколько лукавят: только этих документов может не хватить для успешного зачисления. Особенно там, где наблюдается недостаток мест. Если заявок будет больше, чем школьных парт, родителям придется доказать, что их чадо имеет преимущественное право учиться в этом заведении.

Исходя из описанных в документе приоритетов, такими документами могут быть бумаги, доказывающие, что ребенок проживает (или может проживать) на подведомственной территории. Его братья или сестры уже учатся в этой школе или являются детьми ее работников.

В целом же, «территориальных» детей школа должна будет зачислить приказом до 1 июня. И уведомить о завершении процедуры на своем веб-сайте, опубликовав сам документ. Примечательно, что присутствие ребенка при подаче заявления не является обязательным, а сами школы не вправе требовать этого от родителей.

Как полагают инициаторы изменений, это гарантирует, что школы не станут нарушать еще одно ключевое правило: конкурсы, собеседования и экзамены, целью которых является определение уровня знаний поступающего ребенка, незаконны.

Право выбора

Кроме того, родители смогут параллельно подавать заявление в любую другую школу. Правда, без гарантий зачисления.

С этой целью школы обяжут не позднее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявлений публиковать на своем сайте полную статистку о загрузке, включая данные о количестве свободных мест. А если места вдруг освобождаются — в течение 3-х дней, после того, как появились вакансии.

Правда сама формулировка, определяющая порядок публикации такой информации, слишком неоднозначна. Ведь 31 мая является датой официального окончания приема заявлений от родителей только в стандартном порядке. Более того, порядок не запрещает родителям подавать прошения позднее. Причем, и в этом случае предпочтение отдадут только «приписанным» детям.

Согласно проекту приказа, зачислять детей на свободные места школы будут до 15 июня. В период между 31 мая и указанной датой, они должны будут высчитать, сколько мест осталось и зачислить детей в порядке старшинства. Приоритет в данном случае отдадут не таланту или уровне подготовке, а возрасту ребенка. В первую очередь впишут самых старших. Тот же порядок школам надлежит использовать и в том случае, когда «приписанных» детей больше, чем парт.

При этом документ никак не оговаривает, как быть с нерасторопными родителями или теми, кто имел неосторожность переехать на новое место после 15 июня. Приказ не позволяет зачислять в класс детей сверх установленных нормативов. Хотя и обязывает школы «принять все меры» для этого, вплоть до учреждения дополнительного класса.

Не обозначено в нем и правил, регламентирующих порядок зачисления детей, чьи родители подали заявления сразу в несколько школ. Ведь может так случится, что одного ребенка примут в несколько заведений, из-за чего кому-то может не хватить места.

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