Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

Этой зимой в Украине сложилась довольно серьезная ситуация с заболеваемостью детей корью, ОРВИ и гриппом. Во многих городах на карантин уходили все школы. А министерство здравоохранения выступило с инициативой запретить невакцинированным детям посещать школы и детские сады. Собственно, подобные прецеденты уже случались. В Одессе родители даже выходили на акции под мэрию, протестуя против таких запретов. Между тем в европейских странах прививать детей стало не только хорошей традицией. Законодательство обязывает родителей вакцинировать детей. О том, как это происходит в Испании, «ФАКТАМ» рассказала Екатерина Чередниченко, которая полтора года назад переехала в эту страну вместе с супругом-программистом и двумя детьми.

— У нас двое детей: сыну одиннадцать лет, дочке — шесть, — рассказывает Екатерина Чередниченко. — Старший в Украине пошел в школу в семь лет и здесь должен был начать учебу с четвертого класса. Но его по возрасту взяли в пятый. А младшую определили в подготовительный класс. И знаете, что удивило? За неделю до появления детей в учебном заведении о них уже знали. Возможно, так произошло еще и потому, что мы обосновались не в мегаполисе, а в маленьком городке Торрелавеге на севере Испании. Ученикам сообщили, что скоро в школу придут новые дети. Это делалось для того, чтобы новичков поддержали. Дочку — она ведь еще совсем маленькая — в учебный процесс вовлекали играми, а за сыном закрепили учителя-наставника (здесь он называется «тьютор»).

Детей поразило, что в школе все улыбаются. Учителя доброжелательные и не повышают голос. А если и наказывают, то не строго. К примеру, могут вывести из класса, не более того. Здесь самое главное — социальная адаптация, чему уделяется много времени.

— То есть учат не столько наукам, сколько жить в социуме?

— Да, учебная программа, на мой взгляд, слабее, чем в Украине. Но, что самое главное, эмоционально она спокойнее. Занятия начинаются в 9.30. Дети, чьи родители работают, приходят в школу к восьми.

Учатся до часу дня, потом до 15.00 обед и фиеста (на дневной сон отводят порядка получаса). После этого до шести вечера существует что-то типа нашей продленки, дополнительные и подготовительные занятия.



* Екатерина Чередниченко: «В испанских школах учат не столько наукам, сколько умению общаться»

— Сколько вы платите за обучение?

— Дети ходят в государственную школу, так что мы платим лишь за учебники — порядка 120—150 евро в год. При этом есть возможность получить помощь на обучение от мэрии города.

Школа небольшая, по одному классу от первого до шестого включительно. Есть еще малыши, которые начиная с трех лет ходят в подготовительные классы. В первый класс берут только с шести. И выбора нет: готов ребенок или нет. Он должен идти учиться.

— В Украине этой зимой школы часто закрывали на карантин из-за гриппа и ОРВИ, многие болели корью. Обязывают ли родителей в Испании вакцинировать детей?

— Да, обязывают. Педиатр, к которому мы прикреплены, попросил принести выписки о сделанных в Украине прививках — эти справки испанские врачи признают. Ну, а затем детей вакцинировали уже в Испании. Недавно сыну сделали три прививки, в том числе против менингита и полиомиелита.

При этом интересно, что в школу детей ведут и с насморком, и даже с температурой 38. А все потому, что здесь считают: таким образом организм борется с заболеванием. Украинские мамочки отправляются к педиатру, даже если у ребенка пошлый насморк, чтобы потом не было осложнения, к примеру, на уши. Здесь же педиатр в подобной ситуации отвечает: когда будет проблема, тогда мы ею и займемся.

— Визиты к врачу платные?

— Государственная медицина бесплатная. Мы ходим к детскому врачу, который обслуживает район, в котором живем. И прививки, кстати, тоже бесплатные.

— Сейчас в Украине активно агитируют за то, чтобы вместе с детьми вакцинировались и взрослые. А как с этим обстоят дела в Испании?

— Сезонные вакцины делаются по желанию. Но пожилые люди активно делают прививки.

— А существуют какие-то адаптационные программы для детей-иностранцев, не знающих испанский?

— Во время учебы в пятом классе сын не проходил вместе с другими учениками полную программу. У него были дополнительные занятия по языку с педагогом-куратором. За год он поднаторел. Удивительно, что ни по-украински, ни по-русски сын читать и писать не любит. Когда предлагаю написать письмо дедушке в Украину, то он говорит, что напишет его на испанском, потому что так легче.

В первое время педагоги не только занимались с детьми, но и встречались со мной и мужем. Можно сказать, что это тоже часть программы по адаптации. Ведь на встречи с куратором приезжали и чиновники из министерства образования. В прошлом году было несколько таких встреч, на которых я рассказывала о своих детях. Для чего? Наверное, чтобы лучше понять ребенка, узнать, что ему интересно.

Вашему сыну нравятся книги Стивена Хокинга? Пожалуйста, в соседнем городе есть обсерватория, где читают интересные лекции. Мы позволили сыну взять несколько уроков серфинга (а это недешевое увлечение), и ему понравилось. Учитель узнал, принес сыну журнал и обещает летом обязательно вместе с ним покататься.

В этом году сын заканчивает шестой класс и переходит в другую школу (наша рассчитана на обучение до шестого класса включительно). Меня уже несколько раз педагоги вызывали для заполнения различных тестов — так сына готовят к новому учебному заведению. Их интересует, усидчив ли ребенок, когда делает уроки, помогает ли по дому родителям. Ведь следующий этап обучения — уже почти взрослая жизнь.

— В седьмом классе?!

— С седьмого класса в Испании начинается высшая школа (обучение идет с 7-го по 12-й класс), по окончании которой выдается диплом бакалавра. К слову, получают его не все.

В Испании никто не заставляет ученика, как в Украине, обязательно получать диплом. Это дело добровольное. Но впоследствии без документа невозможно поступить ни в колледж, ни в университет. И стать на биржу человек сможет только в статусе «рабочий».

В то же время в Испании очень развита система образования для взрослых — есть и вечерние школы, и различные курсы, куда ходит много людей, в том числе пожилых. И все это — государственная система.

— А вы ехали в Испанию со знанием языка?

— Нет, сейчас как раз учу его в вечерней школе для взрослых. Занятия там бесплатные. Каждое полугодие сдается экзамен на определенный уровень. Без знания языка хорошей работы в Испании не найти. Можно устроиться разве что чернорабочим.

А вот занятия на курсах, где можно получить специальность, уже платные. Я ходила на курсы администраторов. Мне как бывшему офисному работнику были интересны местные требования. Потом пошла на курсы массажа и аппаратной косметологии. Курс рассчитан на пять месяцев. А стоимость одного месяца составляет 250 евро. Есть в Испании и бесплатное государственное образование, но обучение длится два года и занимает все свободное время.

— Что вас больше только поразило в Испании?

— Испания — страна пенсионеров. Так приятно наблюдать за сидящими в кафе старичками. Они играют в карты, пьют кофе, вино, общаются с друзьями. У пожилых женщин обязательно стильные прически, модный макияж… Выйдя на пенсию, люди продолжают жить интересной жизнью. К тому же здесь все приспособлено для пожилых людей и инвалидов. У моей подруги, которая живет в Англии, ребенок — инвалид-колясочник. Она ездит с ним отдыхать только в Испанию, поскольку именно здесь есть условия для людей с ограниченными возможностями: съезды, пандусы, транспорт, в который можно зайти с коляской.

Тротуары возле переходов выложены специальной плиткой — с шероховатой поверхностью. Это сделано для того, чтобы незрячие люди могли понять, где нужно переходить улицу.

— А как вам местная бюрократия?

— Мне кажется, что Испания забюрократизированная страна. У них, как в анекдоте: дайте мне справку, что мне нужна справка. Но при этом в очередях стоять не нужно, все делается в электронном виде. У каждого государственного органа есть сайт, где, используя локальный аналог нашего идентификационного номера, можно записаться на прием или заказать справку, которую позже отправят по почте. Когда мы меняли водительские права, их оригинал нам тоже пришел по почте на домашний адрес.

Практически все денежные расчеты идут через банковскую карту. Помню, в магазине хотела расплатиться купюрой в 500 евро, но мне не смогли найти сдачу. Пришлось идти в банк и класть деньги на счет.

— За коммуналку рассчитываетесь тоже карточкой? Кстати, сколько тратите в месяц?

— Счета приходят раз в несколько месяцев. А стоимость коммунальных услуг зависит от того, в каком доме вы живете, — с центральным отоплением или без. Мы живем в арендованной квартире, где летом очень комфортно — дом держит прохладу. Зимой отапливаем квартиру с помощью газового обогревателя. Это как печка на колесиках — куда хочешь, туда ее и ставишь. Электрообогреватель обошелся бы недешево — электричество в Испании дорогое.

Горячую воду мы «добываем» с помощью газовых баллонов. На месяц хватает одного 20-литрового, который стоит 14 евро.

Средний счет за свет — 30 евро в месяц. Но мы везде поставили светодиодные лампочки, что позволяет экономить. За воду платим 20 евро в месяц. В этот счет также включены оплата за уборку подъезда и вывоз мусора из баков.

Кстати, в Испании мусор разрешено выбрасывать с 20.00 до 23.00. После 11 вечера приезжают мусоровозы и очищают баки. Конечно, есть разделение баков: для стекла (здесь бутылки не сдают!), для бумаги, для пластика и бытового мусора. Я мусор сортирую. Ведь пластиковые упаковки, пакеты, коробочки лучше переработать и повторно использовать.