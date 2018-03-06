Известный волонтер, блогер и общественный деятель уверен, что политик угрожает национальной безопасности Украины

Даже в русскоязычных регионах Украины люди активно реагируют на сепаратистские настроения, лидеры которых ранее были локализированы, информирует svodka.net.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал известный волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын.

При этом Виктор Медведчук, по его мнению, представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины.

«Он влияет на очень многие вещи, и мы до конца даже не понимаем силу его экономического и политического влияния. Он владеет огромным количеством предприятий по всей Украине, которые не структурированы в единый юридический холдинг. Он владеет человеческим потенциалом: под ним многие депутаты местных советов, есть ячейки. Например, на Закарпатье большинство в горсоветах – это люди Медведчука. Такова ситуация во многих регионах», — резюмировал волонтер.

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