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Песков заявил, что подозрения о причастности РФ к возможному отравлению Скрипаля "долго себя ждать не заставили"
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06.03.2018 12:46
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К России не обращались в связи с расследованием возможного
отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, но Москва готова к
взаимодействию, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Песков заявил, что к
РФ не обращались по поводу инцидента со Скрипалем Фото: ЕРА В
Кремле не располагают информацией о причине госпитализации в
Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом
журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает
"Интерфакс".Он добавил, что в связи с отсутствием данных он не
может комментировать случай.По словам Пескова, в Кремле не удивлены
появлению за границей мнений о причастности к случившемуся россиян.
Он отметил, что они "долго себя ждать не заставили".Песков
подчеркнул, что к России не обращались в связи с расследованием
возможного отравления, но Москва готова к взаимодействию.Скрипаля и
его спутницу нашли на скамейке в торговом центре английского
Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный
помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил,
что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал
общественность не спекулировать на этом вопросе.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман.Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена
Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в
ДТП погиб его сын.
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