К России не обращались в связи с расследованием возможного отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, но Москва готова к взаимодействию, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков заявил, что к РФ не обращались по поводу инцидента со Скрипалем Фото: ЕРА В Кремле не располагают информацией о причине госпитализации в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".Он добавил, что в связи с отсутствием данных он не может комментировать случай.По словам Пескова, в Кремле не удивлены появлению за границей мнений о причастности к случившемуся россиян. Он отметил, что они "долго себя ждать не заставили".Песков подчеркнул, что к России не обращались в связи с расследованием возможного отравления, но Москва готова к взаимодействию.Скрипаля и его спутницу нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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