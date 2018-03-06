|В Киеве выбрали самого большого кота Украине
|06.03.2018 12:46
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Дома кота в шутку называют "Камазом"В Киеве выбрали самого большого кота Украина - победу и титул чемпиона получил кот породы Мейн-кун по кличке Ньютон.
Фото: segodnya.ua
Выбирали победителя путем взвешивания, сообщает "Сегодня" . Вес победителя - почти 12 килограммов (11 кг 950 г).
Дома кота в шутку называют КамАЗом за его окраски и размеры.
"Ньютончик сидел спокойно наблюдал за судьями. В июне нашем котик исполнится четыре года. Мы приобрели его в киевском питомнике ... Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень хороший и не агрессивный котик" , - рассказывает хозяйка Виктория Попова.
В прошлом году самым котом Украины признали Мейн-куна по имени Кекс с Днепра. К этому победителем считали кота по имени Дядя весом 10 кг 450 гр.
Напомним, что в британском МИД попросили сотрудников перестать кормить служебного кота Пальмерстона, потому что это мешает выполнять его главная обязанность - ловить мышей.