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В Киеве выбрали самого большого кота Украине
06.03.2018 12:46
В Киеве выбрали самого большого кота Украине
Дома кота в шутку называют "Камазом"
В Киеве выбрали самого большого кота Украина - победу и титул чемпиона получил кот породы Мейн-кун по кличке Ньютон.
В Киеве выбрали самого большого кота Украине Фото: segodnya.ua

Выбирали победителя путем взвешивания, сообщает "Сегодня" . Вес победителя - почти 12 килограммов (11 кг 950 г).

Дома кота в шутку называют КамАЗом за его окраски и размеры.

"Ньютончик сидел спокойно наблюдал за судьями. В июне нашем котик исполнится четыре года. Мы приобрели его в киевском питомнике ... Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень хороший и не агрессивный котик" , - рассказывает хозяйка Виктория Попова.

В прошлом году самым котом Украины признали Мейн-куна по имени Кекс с Днепра. К этому победителем считали кота по имени Дядя весом 10 кг 450 гр.

Напомним, что в  британском МИД попросили сотрудников перестать кормить служебного кота Пальмерстона, потому что это мешает выполнять его главная обязанность - ловить мышей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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