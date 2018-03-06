1. В этот день, 5 марта 2014 года, в Симферополе группа агрессивно настроенных предателей и завезенной российской гопоты, которые называли себя “дружинниками Крыма”, напали на участниц проукраинской акции “Женщины Крыма за мир”. Посмотрите, как это было

2. Пропагандоны под заголовком “Крым заселяют обеспеченные мигранты из регионов россии” (так этих нищебродов из российских зажопинсков ещё никто не называл) опубликовали статистику оккупантов, согласно которой за 2017 год 43 тысячи понаехавших прибыло в Крым на “ПМЖ” и 35 тысяч крымчан покинули полуостров. И это только официально. Замещение населения налицо

3. А что значит переехать на оккупированную территорию не по своей воле? В кандалах тянули? Очередная тварь пишет: “Буквально пару месяцев как переехала к вам (в Симферополь) из Москвы (не по своей воле, так что опустим реплики о «понаехали»). Хотелось бы узнать, где у вас тут отдыхает молодёжь? Только прошу без негатива. Очень тяжело было решиться написать этот пост!!!”. Ответ: “Вчера в Подслушано/Ялта опубликовали подобный пост. А потом девушка, которая его написала, прислала этот скрин. После поста начали ей писать (в личку): Не надо сюда ехать. Ялта скоро лопнет нах*й от понаехавших. Ты меня поняла? А то понаехали, бл*дь” . Тем временем жители Ялты, которым собравшаяся понаехать из Мурманска ватница пожаловалась на хамов, проявили массовую солидарность… с хамом, послав запоребриковую ватницу далеко и надолго, чтобы даже мысли не было к нам приезжать

4. Ненавидят понаехавших и в Севастополе: “Хочу занести в ЧС шановных понаехавших с материка. Вы приехали к нам в город — не забывайте об этом. Уважайте его историю и местных жителей. Не надо изображать из себя сверх расу. Вы (по бОльшей части) приехали к нам из Мухосрансков и Усть- перепездюйсков”. На этот пост написано около 1500 ответов. Разумеется, все не перескринишь. Но ненависть к понаехам — ЛЮТАЯ

5. В Едыкуйском (Ленинском) районе понаехавший, судя по роже, оккупант “рассказал педагогам о методах вербовки подростков в запрещенные организации”. Педагогов делают первыми стукачами, хотя многие из них и так стучат уже пятый год по собственной инициативе. Вербовка в стукачи проводится под эгидой “борьбы с терроризмом и экстремизмом”

6. Крым процветает. Убытки предприятий оккупированного Севастополя выросли на 233% в сравнении с 2016 годом. В 2017 году с убытками сработали 36,3% предприятий. Самые убыточные — транспортные предприятия, сфера туризма и риэлторские компании. Это официальная статистика оккупантов

7. Ватный москвич разместил российскую статью, в которой сказано, что “сезон 2018 могут спасти только срочные заградительные меры в отношении Турции, Египта и Таиланда”. Ватник косвенно обвиняет Украину и шокирован, что в Крыму далеко не все за оккупантов: “Интересная и, к сожалению, очень грустная статья о пробуксовке туристической отрасли в Крыму. Кто виноват — понятно, но возникает второй старый вопрос — что делать?”. Ответы: “Ничего нового. Стабильность”, “Зачем туристическая отрасль на военной базе?”, “Хватит мутить народ! Ну какой подъём туротрасли?”, “(Москвич отвечает) Ну зачем ты так? Я просто привел ссылку на интересную статью. Лично мне грустно, как Фео деградирует. Сравниваю с сентябрем 2014. А так мне ночью 2014 две эффектные хохлушки 35+ посоветовали не обольщаться насчет 100% пророссийских настроений в Крыму. Тогда я им не поверил”, “К сожалению, наши сограждане окончательно побеждены зомбоящиком и утратили аналитические способности”, “(Снова тот же москвич) Я не смотрю телек. А думать тут нечего. Все в руках ваших соседей”

8. Предатели ждали российскую медицину и российские зарплаты. Дождались. А теперь скулят: “Накипело!!!В Ялтинской городской детской поликлинике указан номер для вызова врача на дом, да только по этому номеру не дозвониться!!!!!!! Зачем тогда его вообще нужно было указывать, если всем наплевать!!!! Халатное отношение медработников просто убивает. Я понимаю, что зарплаты у них маленькие, но это же дети. У них у всех тоже есть дети, и я сомневаюсь, что они были бы рады такому отношению, какое сейчас в поликлинике”. Ответы: “У нас на материке (в россии) тоже не дозвониться”, “Рыба гниет с головы!!! Сделайте свой правильный выбор 18 марта!!!”, “Сначала думала, девушка пишет, но посмотрела — парень. Если уж у парней все кипит, то пора бить тревогу!!!”, “О чем говорить, если я в Москве скорую 4 часа ждала!!! И то пока не позвонила и не поругалась”, “Все идет к тому, что в ближайшие 6 лет злой Госдеп угробит отечественную бесплатную медицину окончательно”

9. Медицинский геноцид накрыл и Керчь: “В Черный список бесплатную медицину рф! Оказывается, детский кардиолог может принять лишь одного пациента в поликлинике по талону! Следующий прием через 30 календарных дней! Анон”. Ответы: “А гастроэнтеролога и иммунолога нет вообще(((((”, “В россии бесплатно только губозакаточные машинки выдают”

10. В Керченском проливе произошло очередное столкновение судов. После оккупации Крыма россией ЧП в проливе регулярны и иногда заканчиваются человеческими жертвами. Вот что значит, когда Украина не управляет проливом. Где россия — там вечная катастрофа

11. Российский ватоголовый академик предложил поискать остатки днепровской воды, которая попадала в Крым до оккупации по Северо-Крымскому каналу. Считает, что вода, вероятно, где-то спряталась. Гений высшего уровня

12. В Ялте настало какое-то сакральное время. По всему ЮБК массово обваливаются опорные стены, происходят камнепады. И даже камни воруют в Массандровском парке.

13. Выборы, говорите? Нет, это цирк! Соседке принесли приглашение на “выборы”. Проблема в том, что она умерла ещё в 2015 году. Так что явку обеспечат покойниками во славу царя!

14. На остановке в Алуште слушал рекламу через матюгальник: “Крымчане, придите на выборы президента. Проголосуйте. Так вы подтвердите легитимность выбора, сделанного в 2014 году!”. А ху-ху не хо-хо? Вор должен сидеть в тюрьме!

15. “Крымчанин обыкновенный” или сокращённо “ЛОХ” — лицо, обманутое хйлом.

16. Опа, годовщина смерти Сталина сегодня… Напоминание о том, что рано или поздно любой царь/диктатор сдыхает. Каким бы он ни казался вечным)))

17. В Ялте неизвестные нарисовали флаг Украины

P.S. Никогда предатели не испытывали такой ненависти к украинцам, какую испытывают сейчас к россиянам — особенно к понаехавшим в Крым россиянам. Рухнувшие на голову камни с неба в виде мизерных зарплат, угробленной медицины, социальных проблем и ограничений, связанных с санкциями, ещё больше обозлили ватный планктон, рассчитывающий на внеземной рай после своего предательства, как показывал “Первый канал”. А тут ещё и российские оккупанты прут с чуждым менталитетом, отнимая последние рабочие места и уча жизни. Царя бранить боязно, следовательно перепадает боярам и тем самым понаехавшим, которые, насмотревшись зомбоящика, ринулись покорять остров невезения, который оккупанты опускают до своих стандартов жизни. С такими темпами замещения местного населения, боюсь, что скоро петухов будут лепить и на улицах крымских городов.

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