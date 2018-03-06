Правительство Великобритании обеспокоено использованием Россией Украины как тестовой площадки для кибератак

Планы по совместной отработке механизма борьбы с киберпреступностью и организованной преступностью между Украиной и Великобританией обсудили во время встречи в Лондоне главы МВД двух стран Арсен Аваков и Бен Уоллс.

"Правительство Великобритании обеспокоено, что Украину используют как тестовую площадку для кибератак, для развития организованной преступной деятельности и коррупции со стороны Российской Федерации", - приводит слова Б.Уоллса во время прошедшей 5 марта встречи с А.Аваковым Департамент коммуникации МВД Украины во вторник.

Британский министр также добавил, что МВД Великобритании заинтересовано в углублении сотрудничества с МВД Украины.

"Мы заинтересованы углубить с вами сотрудничество как в правоохранительной сфере, так и в координации действий по нелегальной миграции и оперативному обмену данными. Понимаем, какое давление на вас оказывает ваш сосед, и как вам не просто работать в этих условиях", - отметил Б.Уоллс.

В свою очередь, А.Аваков отметил, что за последние три года Украина получила успешный опыт реализации международных операций.

"За последние три года мы вывели на высокий уровень работу наших киберподразделений. Мы имеем успешные реализации международных операций. В частности, недавно в Киеве полицейские задержали организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров", - сказал украинский министр.

Он также добавил, что МВД Украины и Национальная полиция готовы усилить сотрудничество с полицией Великобритании по всем направлениям криминального блока.

"Мы готовы сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью и предоставлять оперативную информацию в двустороннем порядке, чтобы этот механизм работал, как часы", - отметил министр внутренних дел Украины.

В конце встречи стороны договорились углублять сотрудничество между правоохранительным ведомствами двух государств и подписать Меморандум о сотрудничестве.