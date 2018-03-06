Письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска – документ российской миссии при ООН, а не официальный документ ООН, заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Кожара: У меня нет сомнений, что Чуркин от себя лично заявления по поводу письма Януковича к Путину делал Фото: EPA "Посол РФ, бесспорно, выполнял небходимую директиву, которую ему дало МИД РФ. У меня нет сомнений, что он от себя лично такие заявления делал. Это первый факт. Второй факт – то, что заявление, которое показали в интернете и везде, и которое в ходе этого процесса комментируют как официальный документ, не является официальным документом ООН и не может им быть из-за таких факторов: во-первых, оно не адресовано. Второе – оно является приложением к официальной ноте РФ и эта нота как раз является официальным документом на Совбез. И третий момент: ООН не может установить автентичность этого документа и нести ответственность. На дипломатическом сленге такие бумажки называются "причепучки", которые прилагаются к основному документу", – сказал Кожара.По словам дипломата, таких документов есть десятки тысяч в ООН и все они не являются официальными."Знаю некоторые миссии ООН, которые, пока не выпустят заявление о плохом американском империализме, день не могут завершить. Так сколько таких документов? Поэтому квалификация этого документа как официального документа ООН не соответствует действительности. Это документ миссии РФ при ООН", – заявил экс-глава МИД Украины.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.На заседании в Оболонском райсуде 17 января 2018 года адвокаты Януковича обвинили Министерство иностранных дел Украины в подлоге документов. По мнению адвоката Виталия Сердюка, документ с подписью Януковича появился "в результате служебного подлога сотрудников МИД".Экс-советник постоянного представителя Украины при ООН Дмитрий Кушнерук 24 января заявлял, что официальным документом, зарегистрированным в ООН, является письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину с подписью бывшего главы Украинского государства.Во время пресс-конференции Януковича 2 марта был опубликован текст его обращения к Путину от 1 марта 2014 года. Сам быстрый экс-президент заявил, что обращался к Путину с просьбой провести консультации в соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской миротворческой миссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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