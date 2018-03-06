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Кожара о письме Януковича к Путину: Это не официальный документ ООН, на дипломатическом сленге такие бумажки называются "причепучками"
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06.03.2018 12:54
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Письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска –
документ российской миссии при ООН, а не официальный документ ООН,
заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Кожара: У меня нет сомнений, что Чуркин от себя лично
заявления по поводу письма Януковича к Путину делал Фото: EPA
"Посол РФ, бесспорно, выполнял небходимую директиву, которую ему
дало МИД РФ. У меня нет сомнений, что он от себя лично такие
заявления делал. Это первый факт. Второй факт – то, что
заявление, которое показали в интернете и везде, и которое в ходе
этого процесса комментируют как официальный документ, не является
официальным документом ООН и не может им быть из-за таких факторов:
во-первых, оно не адресовано. Второе – оно является
приложением к официальной ноте РФ и эта нота как раз является
официальным документом на Совбез. И третий момент: ООН не может
установить автентичность этого документа и нести ответственность.
На дипломатическом сленге такие бумажки называются "причепучки",
которые прилагаются к основному документу", – сказал Кожара.По
словам дипломата, таких документов есть десятки тысяч в ООН и все
они не являются официальными."Знаю некоторые миссии ООН, которые,
пока не выпустят заявление о плохом американском империализме, день
не могут завершить. Так сколько таких документов? Поэтому
квалификация этого документа как официального документа ООН не
соответствует действительности. Это документ миссии РФ при
ООН", – заявил экс-глава МИД Украины.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18
января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что
Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии
заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска
РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от
Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и
Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с
просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о
существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также
упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент
РФ Владимир Путин.На заседании в Оболонском райсуде 17 января 2018
года адвокаты Януковича обвинили Министерство иностранных дел
Украины в подлоге документов. По мнению адвоката Виталия
Сердюка, документ с подписью Януковича появился "в результате
служебного подлога сотрудников МИД".Экс-советник постоянного
представителя Украины при ООН Дмитрий Кушнерук 24 января заявлял,
что официальным документом, зарегистрированным в ООН, является
письмо беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину с
подписью бывшего главы Украинского государства.Во время
пресс-конференции Януковича 2 марта был опубликован текст его
обращения к Путину от 1 марта 2014 года. Сам быстрый
экс-президент заявил, что обращался к Путину с просьбой провести
консультации в соответствии с Договором о дружбе между Россией и
Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской
миротворческой миссии.
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