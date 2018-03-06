Так называемые Донецкая и Луганская народные республики должны быть распущены в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых" ЛНР "и" ДНР ") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения", - написал американский дипломат в своем Twitter- аккаунте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира