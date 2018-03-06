Вакцины от кори поставлены во все области Украины

Партия вакцин от кори в количестве 220 тыс. доз поставлена во все области Украины, в Черниговскую область будет поставлена во вторник, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита, краснухи, кроме Черниговской области, которая сегодня (6 марта – ИФ) ожидает свою поставку", - сказала она в ходе селекторного совещания во вторник.

Замминистра призвала как можно скорее распределить препараты между районами.

"Согласно нашей информации, по состоянию на вчера (5 марта – ИФ) только Киев и Житомирская область распределили вакцины по регионам", - сказала она.

Как сообщалось, Детский фонд ООН 27 февраля осуществил ускоренную поставку вакцин КПК в Украину.

В целом в 2018 году в Украину будет поставлено около 2 млн доз бельгийской вакцины от кори паротита и краснухи: 800 тыс. доз - в конце марта, 77 тыс. доз - в конце мая.