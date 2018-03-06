|В Киеве планируют переименовать площадь Льва Толстого
|06.03.2018 13:02
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Стало известно, городские власти Киева открыли обсуждение и голосование для киевлян по поводу переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко, сообщает Страна.ua.
Жители столицы Украины могут проголосовать за или против данного проекта решения на сайте КГГА.
По состоянию на вторник, 6 марта, "за" переименование проголосовали 254 человека, а "против" - 104.
По данным источника, что Евгений Чикаленко (1861-1929) - это украинский покровитель, публицист, агроном и землевладелец, который с 1920 года жил в эмиграции.
Кроме этого, ранее именем Евгения Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.
Как сообщал svodka.net ранее, комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержали решение по переименованию киевского международного аэропорта Жуляны в честь украинского авиаконструктора Игоря Сикорского.
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