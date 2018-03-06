Поселковый совет Коцюбинского Киевской области направит результаты голосования на общественных слушаниях в Верховную Раду, которая будет решать, включать ли населенный пункт в состав столицы, сообщила поселковый голова Ольга Матюшина. Матюшина: За Киев проголосовал почти 61% Фото: Ольга Матюшина / Facebook "Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний… За Киев проголосовал почти 61%. Против – 37,5%. Воздержалось почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов. Спасибо всем, кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340 коцюбинцев. Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент", – написала Матюшина.По ее словам, задача местных властей – "донести мнение общественности до парламента – единственного органа государства, который может решать такие вопросы, как изменение границ населенных пунктов". https://www.facebook.com/VybirGromadyKotsubynskogo/posts/871235103048091 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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