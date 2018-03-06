Поселковый совет Коцюбинского Киевской области направит результаты
голосования на общественных слушаниях в Верховную Раду, которая
будет решать, включать ли населенный пункт в состав столицы,
сообщила поселковый голова Ольга Матюшина. Матюшина: За Киев
проголосовал почти 61% Фото: Ольга Матюшина / Facebook "Рабочая
группа подсчитала результаты голосования во время общественных
слушаний… За Киев проголосовал почти 61%. Против – 37,5%.
Воздержалось почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов. Спасибо всем,
кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340
коцюбинцев. Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в
парламент", – написала Матюшина.По ее словам, задача местных
властей – "донести мнение общественности до парламента –
единственного органа государства, который может решать такие
вопросы, как изменение границ населенных пунктов".
https://www.facebook.com/VybirGromadyKotsubynskogo/posts/871235103048091
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