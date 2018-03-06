По его словам, подавать заявку о вступлении в НАТО стоит тогда, когда члены Альянса "готовы нас принять и готовы открыть свои объятия, чтобы Украина стала одной из них"

"Нет четкого набора формальных признаков, по которым страна становится членом Альянса. Например, сейчас Альянс борется за то, чтобы каждая страна тратила не менее 2% в свою армию, чтобы Альянса был сильным с точки зрения военной мощи. Украина уже сейчас этот критерий полностью выполняет, тратя практически 3% только на Вооруженные силы, почти 6% - на вооруженные силы и сектор безопасности. То есть эту часть мы уже выполняем ", - сказал Пристайко, передает " 112 Украина " .

Также, по его словам, подавать заявку о вступлении в НАТО стоит тогда, когда члены Альянса "готовы нас принять и готовы открыть свои объятия, чтобы Украина стала одной из них" .

"Вот над этим мы работаем. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, Украина была уже готова, и наши военные были готовы стать частью Альянса. А с другой стороны - все 29 членов, с разными интересами, готовы были пригласить, и скажем так, подвинуться за столом, чтобы Украина заняла свое место за этим круглым столом Альянса " , - заявил он.