|Украина уже сейчас частично выполняет условия членства в НАТО, - Пристайко
|06.03.2018 13:02
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По его словам, подавать заявку о вступлении в НАТО стоит тогда, когда члены Альянса "готовы нас принять и готовы открыть свои объятия, чтобы Украина стала одной из них"Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина уже сейчас частично выполняет условия членства в Североатлантическом альянсе.
Фото: ukrinform.com
"Нет четкого набора формальных признаков, по которым страна становится членом Альянса. Например, сейчас Альянс борется за то, чтобы каждая страна тратила не менее 2% в свою армию, чтобы Альянса был сильным с точки зрения военной мощи. Украина уже сейчас этот критерий полностью выполняет, тратя практически 3% только на Вооруженные силы, почти 6% - на вооруженные силы и сектор безопасности. То есть эту часть мы уже выполняем ", - сказал Пристайко, передает " 112 Украина " .
Также, по его словам, подавать заявку о вступлении в НАТО стоит тогда, когда члены Альянса "готовы нас принять и готовы открыть свои объятия, чтобы Украина стала одной из них" .
"Вот над этим мы работаем. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, Украина была уже готова, и наши военные были готовы стать частью Альянса. А с другой стороны - все 29 членов, с разными интересами, готовы были пригласить, и скажем так, подвинуться за столом, чтобы Украина заняла свое место за этим круглым столом Альянса " , - заявил он.
Напомним, 28 февраля президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции "Вызовы - 2018" заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО .