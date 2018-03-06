Многие столетия человечество живет в ожидании Апокалипсиса.

Только в прошлом году экстрасенсы из разных уголков мира пугали нас концом света, называя разные даты. А вспомните, как все встревожились в 2012 году, когда по предсказаниям племени Майя должен был произойти конец света, пишет со ссылкой на .

В то же время, не доверяя предсказаниям экстрасенсов, ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сам нашел точную дату конца света и сделал об этом сенсационное заявление. Ученый сообщил, что дата конца света указана в Библии, а точнее – в одном из отрывков Книги Откровения.

Ключевая фраза, по мнению Матье Жан-Марка Джозефа, звучит так: «Дана ему власть действовать 42 месяца… Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666».

По расчетам и твердому убеждению ученого, конец света наступит 24 июня 2018 года. В этот день поверхность Земли превратится в безжизненную пустыню, в которой не выживет ни одна душа.

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