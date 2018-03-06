Силы АТО задержали 47-летнего гражданина РФ с документами и автоматом

Силы Антитеррористической операции задержали 47-летнего гражданина Российской Федерации Николая Покусаева, у которого при себе были полный комплект документов, автомат и военная униформа, сообщает штаб АТО.

"На днях военнослужащие одного из передовых подразделений сил Антитеррористической операции захватили наемника российско-оккупационных войск гражданина Российской Федерации Николая Покусаева", - сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В штабе отметили, что после задержания россиянина пророссийские СМИ начали распространять информацию том, что он якобы завербован СБУ, является преступником, асоциальной личностью и даже подозревается в педофилии.

"В версии прокремлевских СМИ он только находился на испытательном сроке… Однако, по словам наших бойцов, у 47-летнего россиянина были при себе полный комплект документов, оснащенный автомат и униформа, распространенная между незаконных вооруженных формирований, которые временно оккупировали отдельные районы Донбасса. Военно-учетная специальность - механик водитель", - сообщили в штабе АТО и напомнили, что между так называемого командования российско-оккупационных войск давно введена практика "списывать бойца задним числом, чтобы не платить компенсацию семье".

"Сейчас россиянин Николай Покусаев до мельчайших деталей на бумаге вспоминает свое присутствие на оккупированных территориях, пробует украинский борщ и знакомится с тем, что о нем написали "братья по оружию"", - сообщили в штабе.