Отравление российского шпиона Сергея Скрипаля: чем ответят британцы, — политолог



Покушение на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, осуждённого в РФ и обмененного на русских шпионов, произошло в день выступления Путина на коллегии ФСБ. Там он призвал российские спецслужбы «использовать наступательную тактику». Первым убитым российской разведкой был Александр Литвиненко. Интересно, чем ответят британцы. Новая Холодная война не просто на пороге. Она уже здесь. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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