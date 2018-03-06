|Суд продлил арест Александру Ефремову
|06.03.2018 13:09
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Старобельский районный суд Луганской области принял решение продлить до 3 мая арест бывшему руководителю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей к обвиняемому А. Ефремова до 03.05.2018 включительно", - говорится в сообщении.
По данным ГПУ, судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, очередное заседание состоится во вторник, 6 марта.
Как сообщал svodka.net, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что ранее президент Украины Петр Порошенко не одобрял его арест, однако после изменил свое мнение. Бывший парламентарий рассказал, что он встречался с Порошенко сразу после его избрания на пост главы государства и в тот момент президент не считал Ефремова виновным.
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