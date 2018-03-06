Старобельский районный суд Луганской области принял решение продлить до 3 мая арест бывшему руководителю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей к обвиняемому А. Ефремова до 03.05.2018 включительно", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, очередное заседание состоится во вторник, 6 марта.

Как сообщал svodka.net, бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что ранее президент Украины Петр Порошенко не одобрял его арест , однако после изменил свое мнение. Бывший парламентарий рассказал, что он встречался с Порошенко сразу после его избрания на пост главы государства и в тот момент президент не считал Ефремова виновным.

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