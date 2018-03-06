В Минсоцполитики предлагают изменить порядок администрирования единого социального взноса (ЕСВ), расширив сферу его применения. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, предусматривается два ключевых изменения:

отчисление ЕСВ со всей суммы заработной платы, независимо от ее размера; введение регрессивной шкалы уплаты этого взноса.

Сейчас в Украине действует ограничение, согласно которому соцвзнос в размере 22% платится только с части дохода, которая не превышает 15 минимальных зарплат, то есть, с 1 января 2018 года — это 55,8 тыс. грн. Все, что выше данной планки, не облагается соцвзносами.

В свое время это было сделано для того, чтобы стимулировать предприятия показывать реальные размеры зарплат ключевых топ-менеджеров и специалистов. Поэтому, чтобы нагрузка на украинцев с высокими доходами выросла умеренно и не привела к тенизации выплат, в правительстве предложили применять регрессивную шкалу. То есть, чем выше зарплата, тем ниже ставка ЕСВ.

Как сообщили UBR.ua в Минсоцполитики, эти изменения уже оформлены в виде правительственного законопроекта и переданы на изучение в парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Чьи зарплаты пострадают

По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается только 60 тысяч граждан с очень высокими зарплатами, в том числе измеряемые миллионами гривен. Это, как правило, топ-менеджеры государственных или частных компаний, таких, например, как «Нафтогаз», «Укрзализныця» и т.п. За счет расширения базы применения ЕСВ в Минсоцполитики рассчитывают получать в Пенсионный фонд дополнительно около 5 млрд грн в год.

Размеры предлагаемых ставок регрессивной шкалы пока неизвестны. Как сообщили UBR.ua в Минсоцполитики, это является предметом для обсуждения.

Потому оценить влияние данного инструмента на увеличение уплаты ЕСВ довольно сложно. Ранее Андрей Рева говорил, что и сейчас многие компании работают «в тени», а потому вряд ли это что-то существенно изменит.

В то же время бизнес негативно оценивает данную новацию. Те компании, которые работают «в белую» и платят сотрудникам официальную зарплату, например, иностранный бизнес в Украине, так и будут платить. Даже если что-либо поменяется в налогообложении, они не станут уходить «в тень».

По мнению директора финансово-аудиторского департамента Nota Group Дмитрия Рыбальченко, разве что компании с иностранными инвестициями могут пересмотреть свои планы по вложениям в Украину, так как бизнес всегда ищет такие юрисдикции, где себестоимость ниже.

«При этом важно отметить, что повысив налогообложение на зарплаты госчиновников, государство просто перераспределит бюджетные средства из одних госструктур в пользу Пенсионного фонда. То есть, недостаток Пенсионного Фонда станет меньше, но при этом страна ничего не выигрывает. Это как перекладывание денег из одного кармана в другой», — считает Дмитрий Рыбальченко.

Другая часть бизнеса, которая работает «в тени», если и задумывалась прежде о частичном обелении зарплат топ-менеджеров, то учитывая эту инициативу, скорее только, пересмотрит свои планы.

Представители бизнеса предлагают правительству несколько шире взглянуть на эту проблему.

Не надо превращать соцвзносы в налоги

По словам вице-президента УСПП по вопросам налоговой политики Юлии Дроговоз, предложения по расширению налоговой базы для ЕСВ звучали еще во время обсуждения идеи о снижении ставки до нынешних 22%.

«К сожалению, власти видят только одну проблему — недостаток Пенсионного фонда и пытаются решить ее сугубо фискальными методами», — говорит эксперт.

Ведь при расчете и назначении пенсий остается высокий предел — максимальная пенсия от государства не может быть выше чем 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. С 1 января 2018 года это 13730 грн.

«В то же время для ЕСВ этот предел хотят упразднить. По сути ЕСВ вместо социального взноса превратится действительно в еще один налог в чистом виде. Власти поняли, что с малого и среднего бизнеса уже взять нечего и пытаются снова потрясти крупные предприятия и иностранный бизнес», — объяснила UBR.ua Юлия Дроговоз.

Фактически государство решило наказать тех, кто еще готов платить высокие зарплаты в Украине, а не уехал из страны.

Представители бизнеса считают, что вместо расширения базы для соцвзноса надо было бы тщательно проработать вопрос о снижении ставки ЕСВ (все предприятия это поддержат) и увеличении минимальной зарплаты (это поддержат сотрудники), что увеличит поступления в ПФ.

Как отмечает Дмитрий Рыбальченко, уже есть позитивный пример. Поначалу снижение ставки ЕСВ до 22% увеличило недостаток Пенсионного фонда, но уже через год, в 2017-м, поступления от соцвзноса в ПФ почти вышли на уровень 2014-2015 годов, когда его ставка была на уровне 37-41%.

Это произошло в том числе благодаря повышению минимальной зарплаты до уровня 3200 грн. И если «минималка» будет расти и дальше, то вместе с ней будет расти предельная сумма в 15 минимальных зарплат. Все эти действия приведут не только к перераспределению бюджетных ресурсов, а за счет широкой базы смогут увеличить доходы ПФ за счет всех коммерческих предприятий.

«Сейчас общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда достигает 41%. Разумеется, бизнес поддержал бы снижение этой общей нагрузки, например, до 25%. Какая доля в этом может быть у ЕСВ и НДФЛ — надо считать», — заметила Юлия Дроговоз.

В противном случае, как отмечает Дмитрий Рыбальченко, часть компаний может прибегнуть к таким видам выплат своему топ-менеджменту, которые не облагаются ЕСВ. Например, предоставление доли в компании топам, и выплата по ней дивидендов.

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