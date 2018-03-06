АТО на Донбассе может идти и во время операции Объединенных сил, это не взаимоисключающие мероприятия – Генштаб

Антитеррористическая операция (АТО) на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил, поясняют в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция (и операция Объединенных сил - ИФ). Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается", - сказал офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

Он подчеркнул, что вне зависимости от выполнения норм закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" "решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ".

При этом офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ добавил: "Я уверен, что антитеррористическая операция продолжиться".

В этом ключе Ю.Бобров обратил внимание на то, что для выполнения требований закона по Донбассу командующий Объединенных сил и Объединенный оперативный штаб будут иметь право привлекать для выполнения соответствующих задач, в том числе сотрудников Службы безопасности Украины.

Говоря же об операции Объединенных сил, представитель Генштаба ВСУ напомнил, что она начинается с опубликованием соответствующего указа президента Украины.