|Путин снялся в проморолике о ЧМ-2018 (ВИДЕО)
|06.03.2018 13:10
|
Путин отбивает головой мяч, поданный президентом FIFA Джанни Инфантино
Президент РФ Владимир Путин снялся в промо-ролике чемпионата мира по футболу. Он приурочен к 100 дням до старта мероприятия и опубликован в Twitter официального сайта ЧМ-2018.
«Кто-то уже считает дни до старта величайшего шоу на земле», – говорится в начале ролика. Потом в нем появляются несколько известных футболистов, между них – Диего Марадона, Уэйн Руни и Дмитрий Аленичев, которые набивают мяч. , информирует svodka.net.
На 1:12 минуте ролика появляется Путин, который играет в футбол вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино. Путин даже отбивает мяч головой.
Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Читайте: Песков прокомментировал сообщения об авторстве диссертации Путина
Напомним, в конце января депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке письма к лидерам ЕС с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года.
Украина также ведет переговоры с федерациями футбола и фанатами о возможности бойкота чемпионата мира-2018, который летом пройдет в России, или организации протестов в рамках турнира.