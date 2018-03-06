Путин отбивает головой мяч, поданный президентом FIFA Джанни Инфантино

Президент РФ Владимир Путин снялся в промо-ролике чемпионата мира по футболу. Он приурочен к 100 дням до старта мероприятия и опубликован в Twitter официального сайта ЧМ-2018.

«Кто-то уже считает дни до старта величайшего шоу на земле», – говорится в начале ролика. Потом в нем появляются несколько известных футболистов, между них – Диего Марадона, Уэйн Руни и Дмитрий Аленичев, которые набивают мяч. , информирует svodka.net.

На 1:12 минуте ролика появляется Путин, который играет в футбол вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино. Путин даже отбивает мяч головой.

Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Напомним, в конце января депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке письма к лидерам ЕС с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года.

Украина также ведет переговоры с федерациями футбола и фанатами о возможности бойкота чемпионата мира-2018, который летом пройдет в России, или организации протестов в рамках турнира.