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Генштаб: Имплементация закона о реинтеграции Донбасса позволит Украине вернуть контроль над оккупированными районами Донбасса и Крымом
06.03.2018 13:10
В Генштабе ВСУ уверены, что принятие украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса является "правильным и нужным шагом", сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров. Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля Фото: president.gov.ua “Мы убеждены, что имплементацией этого закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и возвращения Крыма“, – сказал он.Он подчеркнул, что “несмотря на заявления некоторых политиков о том, что закон недоработан, не устанавливает и не регулирует никакие правоотношения, мы убеждены, что его принятие парламентом – своевременный и нужный шаг“.Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбпсса 18 января 2018 года 280 голосами. Его поддержали все фракции, кроме Оппозиционного блока и группы партии "Відродження".Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру командующего Объединенными силами в зоне антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в силу.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.Рекомендую Twitter G+
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