Генштаб: Имплементация закона о реинтеграции Донбасса позволит Украине вернуть контроль над оккупированными районами Донбасса и Крымом
06.03.2018 13:10
В Генштабе ВСУ уверены, что принятие украинским парламентом закона
о реинтеграции Донбасса является "правильным и нужным шагом",
сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий
Бобров. Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля
Фото: president.gov.ua “Мы убеждены, что имплементацией этого
закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения
контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской
областей, но и возвращения Крыма“, – сказал он.Он подчеркнул, что
“несмотря на заявления некоторых политиков о том, что закон
недоработан, не устанавливает и не регулирует никакие
правоотношения, мы убеждены, что его принятие парламентом –
своевременный и нужный шаг“.Верховная Рада приняла закон о
реинтеграции Донбпсса 18 января 2018 года 280 голосами. Его
поддержали все фракции, кроме Оппозиционного блока и группы
партии "Відродження".Президент Украины Петр Порошенко подписал
закон 20 февраля и поручил подготовить кандидатуру
командующего Объединенными силами в зоне
антитеррористической операции. 24 февраля закон вступил в
силу.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно
оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет
президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными
силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и
сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.Рекомендую Twitter
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