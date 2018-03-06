Украинка обыграла Винус Вильям, Вандевеге и Чжан Шуай

В стартовом матче на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден украинка обыграла Винус Уильямс со счетом 10: 3, информирует Xsport .

В полуфинале Элина не имела проблем с Вандевеге - 10: 0, а в решающем поединке отдала лишь три очка Чжан Шуай - 10: 3.

За победу на турнире украинская теннисистка получила 250 000 долларов.

Отметим, что Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки февраля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).