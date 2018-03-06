|Свитолина победила на выставочном турнире в Нью-Йорке
|06.03.2018 13:10
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Украинка обыграла Винус Вильям, Вандевеге и Чжан ШуайЧетвертая ракетка мира Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира в Нью-Йорке - Tie Break Tens.
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial
В стартовом матче на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден украинка обыграла Винус Уильямс со счетом 10: 3, информирует Xsport .
В полуфинале Элина не имела проблем с Вандевеге - 10: 0, а в решающем поединке отдала лишь три очка Чжан Шуай - 10: 3.
За победу на турнире украинская теннисистка получила 250 000 долларов.
Отметим, что Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки февраля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, что в феврале Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае , в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину.
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