Активист Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа», депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик подвергается политическим преследованиям со стороны правоохранительных органов.

Активист Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа», депутат Харьковского городского совета Андрей Лесик подвергается политическим преследованиям со стороны правоохранительных органов. Об этом заявили в исполкоме Движения.

«Украина быстро превращается в полицейское государство, в котором произвол и безнаказанность силовиков, давление на судей и преследование инакомыслящих становятся ежедневной практикой. Государственные служащие, представители правоохранительных органов, выполняющие политический заказ, с каждым днем действуют все более беспардонно, нагло и цинично», — отметили в «Украинском выборе».

В исполкоме уточнили, что Лесик безосновательно обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). 2 марта 2018 года, доказав в суде несостоятельность выдвинутых против него обвинений, Лесик вышел на свободу. Однако 5 марта ему было вручено новое подозрение. 7 марта 2018 года Дзержинский районный суд г. Харькова будет избирать меру пресечения по другому уголовному производству ― по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей).

«Обвинения абсолютно бредовые, особенно если вспомнить, что в момент этого «сопротивления» Андрей Лесик находился на больничной койке, под капельницей. Для Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» абсолютно бесспорно, что политическая расправа над Андреем Лесиком ― это акт власти, открыто демонстрирующей полное презрение к правам человека, закону и цинично декларируемым ею же «европейским ценностям», — заявили в исполкоме.

При этом в «Украинском выборе» отметили, что это не единственная показательная расправа над оппонентами власти, совершенная за последние несколько дней — для миллионов украинских граждан и представителей международного сообщества эти события являются очередным свидетельством политического преследования сторонников Движения. Также в исполкоме напомнили, что до сих пор не понесли наказания как заказчики убийства Владимира Живаги, совершенное 22 февраля 2016 года, так и группы национал-радикалов, совершавшие в 2014 году многочисленные нападения на офис Движения и его сотрудников.

«Мы требуем прекращения политического преследования и наказания тех, кто организовал эту травлю, справедливого расследования преступлений, совершенных против Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» и его участников! Заявляем, что мы и дальше будем отстаивать наши идеи, бороться за восстановление мира в Украине, сохранение ее единства и территориальной целостности, добиваться торжества закона и справедливости!» — подчеркнули в Движении.

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