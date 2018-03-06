В Киеве на ул.Лютеранской неизвестный убил ножом мужчину

В центре Киева во дворе домов по ул.Лютеранской неизвестный нанес смертельное ножевое ранение 37-летнему киевлянину и скрылся.

"Около 10:30 к столичным правоохранителям поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит человек с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции", - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева во вторник.

Врачи прибывшей на место происшествия кареты "скорой помощи" констатировали смерть пострадавшего.

"Установлено, что это 37-летний локальный житель. Информацию о происшествии должным образом зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Полиция пытается установить и поймать виновного.