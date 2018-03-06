В феврале текущего года Украина выплатила Международному валютному фонду 465,9 миллиона долларов долга. Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка Украины.

По данным финрегулятора, только Украина в феврале выплатила международным кредиторам 536,8 миллиона долларов.

"В феврале осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 миллиона долларов. В частности, 465,9 миллиона долларов уплачено в пользу Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что регулятор направил 70,9 миллиона долларов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16 миллионов долларов - на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

Как сообщал svodka.net, заместитель главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что задержка следующего транша от Международного валютного фонда никаким образом не повлияет на показатели госбюджета страны на нынешний год.

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