Для увеличения сокращающейся популяции пчел художник из Брисбена (Австралия) Майкл Кенди предложил метод искусственного опыления с использованием 3D-печатных роботизированных цветов.

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Концептуальный проект Synthetic Polleniser — это система роботизированных цветов, предназначенная для более безопасного опыления пчел, информирует svodka.net.

«Пчелы являются жизненно важной частью нашей экосистемы. Мне кажется, что каждый должен уделить время и познакомиться с этими тружениками, которые опыляют наши растения и урожаи. Известно, что во всем мире популяция пчел сокращается из-за использования пестицидов, климатических изменений, а также клещей Варроа. Для решения этих проблем мы можем найти решения», — отметил Кенди.

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Роботизированные цветы Кенди оснащены пыльцой и нектаром. Их устанавливают рядом с растениями для стимулирования пчел опылять настоящие цветы. Каждый из робоцветков состоит из синтетических тычинок и 3D-печатных лепестков. Они напоминают цветки рапса. Это необходимо, чтобы перехитрить пчел и заставить их воспринимать роботизированные цветки, как настоящие.

«Несколько лет ушло на то, чтобы пчелы обратили внимание на искусственные опылители. Цвет и форма играют важную роль, поскольку у пчел есть множество способов идентифицировать цветы», — заявил господин Кенди.

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Роботизированные цветы подсоединены к сложной сети моторов и трубок, которые подталкивают искусственный раствор нектара к поверхности цветка, чтобы привлечь медоносных насекомых.

Пыльца собирается из ульев с использованием пыльцевой ловушки (устройство, которое устанавливается на входе улья и собирающее остатки пыльцы с задних лапок пчел). После чего она подается в синтетическую тычинку. В результате пчелы собирают пыльцу, как из обычных цветков.

Майкл Кенди надеется, что в будущем его проект сможет функционировать в качестве искусственной экосистемы.

В Украине затяжная зима привела к негативным последствиям: уже сейчас отход пчелосемей эксперты оценивают в 20%. Вся надежда лишь на теплую весну. Только при таких условиях пчелосемьи начнут интенсивно размножаться, и будут готовы к медосбору в полной мере.

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