|В Бразилии грабители за шесть минут похитили $ 5 млн с грузового самолета
|06.03.2018 13:18
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Сейчас полиция разыскивает грабителейВ бразильском городе Сан-Паулу грабители украли $ 5 млн с самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус.
Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих, пишет газета Folha de San Paulo, передает "Интерфакс-Украина" .
Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пять человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера $ 5 млн наличными.
В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось только шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.
Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.
Напомним, что в Швеции полиция поймала злоумышленников-каскадеров , которые на ходу грабили автомобили.