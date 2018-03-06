Сейчас полиция разыскивает грабителей

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих, пишет газета Folha de San Paulo, передает "Интерфакс-Украина" .

Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пять человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера $ 5 млн наличными.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось только шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.