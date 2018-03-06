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В Бразилии грабители за шесть минут похитили $ 5 млн с грузового самолета
06.03.2018 13:18
В Бразилии грабители за шесть минут похитили $ 5 млн с грузового самолета
Сейчас полиция разыскивает грабителей
В бразильском городе Сан-Паулу грабители украли $ 5 млн с самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус.
В Бразилии грабители за шесть минут похитили $ 5 млн с грузового самолета

Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих, пишет газета Folha de San Paulo, передает "Интерфакс-Украина" .

Полиция в понедельник сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пять человек, угрожая охране оружием, вынесли из лайнера $ 5 млн наличными.

В сообщении отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось только шесть минут. Сейчас полиция разыскивает грабителей.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

Напомним, что в  Швеции полиция поймала злоумышленников-каскадеров , которые на ходу грабили автомобили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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