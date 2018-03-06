Имплементация закона по Донбассу позволит Украине вернуть контроль над оккупированными районами Донбасса и Крымом – Генштаб ВСУ

Имплементация закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" позволит властям страны восстановить контроль над оккупированными районами Донбасса и вернуть Крым, убеждены в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Мы убеждены, что имплементацией этого закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и возвращения Крыма", - сказал офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров на брифинге во вторник в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Несмотря на заявления некоторых политиков о том, что закон недоработан, не устанавливает и не регулирует никакие правоотношения, мы убеждены, что его принятие парламентом - своевременный и нужный шаг".