Во вторник, 6 марта, в Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк - Докучаевск из-за аварии без воды осталась часть неподконтрольной территории, сообщает Страна . По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, водоснабжение в населенных пунктах - Докучаевск, Еленовки и близлежащих поселках на данный момент отсутствует. Кроме этого, ремонтные работы запланированы на 6 марта, 18:00 Стоит отметить, что объекты газо- и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме. Как сообщал svodka.net ранее, в настоящее время ситуация с водоснабжением жителей Донбасса остается критической . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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