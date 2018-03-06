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В Донецкой области прорвало водопровод: Докучаевск и Еленовка остались без воды
06.03.2018 13:24
Во вторник, 6 марта, в Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк - Докучаевск из-за аварии без воды осталась часть неподконтрольной территории, сообщает Страна.   По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, водоснабжение в населенных пунктах - Докучаевск, Еленовки и близлежащих поселках на данный момент отсутствует.   Кроме этого, ремонтные работы запланированы на 6 марта, 18:00   Стоит отметить, что объекты газо- и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме.   Как сообщал svodka.net ранее, в настоящее время ситуация с водоснабжением жителей Донбасса остается критической.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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