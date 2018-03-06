Во вторник, 6 марта, в Донецкой области произошел прорыв
водопровода Новотроицк - Докучаевск из-за аварии без воды осталась
часть неподконтрольной территории, сообщает Страна.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, водоснабжение в
населенных пунктах - Докучаевск, Еленовки и близлежащих поселках на
данный момент отсутствует. Кроме этого, ремонтные работы
запланированы на 6 марта, 18:00 Стоит отметить, что объекты
газо- и электроснабжения Донецкой области работают в штатном
режиме. Как сообщал svodka.net ранее, в настоящее
время ситуация с водоснабжением жителей Донбасса остается
критической.
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