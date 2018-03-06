«Оскар» за кращу документальну стрічку отримав «Ікар», кіно, де в деталях розібрано, як російські спортсмени зловживають допінгом.

Для консультацій режисер Брайан Фогель шукав посадовця із низьким етичним порогом і знайшов Григорія Родченкова, главу Антидопінгового центру. Історія зав’язалася якраз після олімпіади в Сочі, теревені в соцмережах швидко переросли у дружні стосунки і зізнання Родченкова, що без стероїдів і мельдонію фіг ти виграєш олімпіаду. В принципі, безмельдонієва ОАР тому і показала такі погані результати в Південній Кореї у 2018.

Так от, про «Ікар». Коли він вийшов у прокат, російську пресу бомбило і рвало. Бо там прямо вказували на Кінострічка розкриває на симбіоз професійного спорту і великої політики з хотєлками Путіна, а ще яскраво та наочно демонстрували, як допінг діє на організм людини.

Коли стрічку номінували на «Оскар» її кусали твітер-боти, на російських спортивних сайтах писали про брехню, нісенітниці і зрадника і втікача Родченкова. Лише Собчак в інстаграмі написала, що «Ікар» маствотч, і що «тільки у нас так можуть налякати творця програми, щоб він утік»…

Ще одна деталь, поки Родченков живе в Америці і перебуває в програмі захисту свідків, в Росії у грудні вчетверте порушили справу проти його молодшої сестри. Бо брата не дістать, а сакральні жертви потрібні.

«Ікар» взяв «Оскар» і тепер російські сайти вимушені писати і про переможця, і про сюжет стрічки. Є у кіноакадеміків тонке почуття гумору.

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