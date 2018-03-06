|Пришла на собеседование: в центре Киеве изнасиловали женщину
|06.03.2018 13:25
|
В женщину изнасиловали во время собеседования.
Об этом "" узнал из собственных источников, передает .
Как стало известно, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Мужчина пригласил соискательницу в квартиру одного из домов на ул. Крещатик, где обещал детально рассказать условия предстоящей работы.
Когда женщина зашла в квартиру, незнакомец ее изнасиловал.
О пострадавшей известно, что она жительница Донецкой области. Об изнасиловании она сообщила в правоохранительные органы спустя два дня.
Поделитесь статьей с друзьями