Погода, Новости, загрузка...
Пришла на собеседование: в центре Киеве изнасиловали женщину
06.03.2018 13:25
Пришла на собеседование: в центре Киеве изнасиловали женщину По теме:

В женщину изнасиловали во время собеседования.

Об этом "" узнал из собственных источников, передает .

Как стало известно, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Мужчина пригласил соискательницу в квартиру одного из домов на ул. Крещатик, где обещал детально рассказать условия предстоящей работы.

Когда женщина зашла в квартиру, незнакомец ее изнасиловал.

О пострадавшей известно, что она жительница Донецкой области. Об изнасиловании она сообщила в правоохранительные органы спустя два дня.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить