В женщину изнасиловали во время собеседования.

Об этом "" узнал из собственных источников, передает .

Как стало известно, пострадавшая договорилась о встрече с потенциальным работодателем. Мужчина пригласил соискательницу в квартиру одного из домов на ул. Крещатик, где обещал детально рассказать условия предстоящей работы.

Когда женщина зашла в квартиру, незнакомец ее изнасиловал.

О пострадавшей известно, что она жительница Донецкой области. Об изнасиловании она сообщила в правоохранительные органы спустя два дня.

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